Funzionari africani: l’epidemia di Monkeypox è già un’emergenza

HARARE, Zimbabwe (AP) – Le autorità sanitarie africane affermano che stanno trattando l’epidemia di vaiolo delle scimmie come un’emergenza e chiedono alle nazioni ricche di condividere le limitate forniture mondiali di vaccini nel tentativo di evitare i gravi problemi di uguaglianza visti durante la pandemia di COVID-19.

Il vaiolo delle scimmie ha ammalato le persone in alcune parti dell’Africa centrale e occidentale per decenni, ma la mancanza di diagnosi di laboratorio e lo scarso monitoraggio significano che molti casi non vengono rilevati in tutto il continente. Finora, i paesi africani hanno segnalato più di 1.800 casi sospetti quest’anno, inclusi più di 70 decessi, ma solo 109 sono stati confermati in laboratorio.

“Questo particolare focolaio per noi significa un’emergenza”, ha affermato Ahmed Oguil, direttore ad interim dei Centri africani per il controllo delle malattie. “Vogliamo essere in grado di trattare il vaiolo delle scimmie come un’emergenza ora in modo che non causi più dolore e sofferenza”, ha detto.

la settimana scorsaL’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che il suo comitato di emergenza aveva concluso che l’epidemia di vaiolo delle scimmie era preoccupante, ma non aveva ancora assicurato che fosse stata dichiarata un’emergenza sanitaria globale. L’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite ha affermato che riconsidererà la sua decisione se la malattia continua a diffondersi oltre i confini, mostra segni di aumento del rischio o inizia a infettare gruppi vulnerabili come donne incinte e bambini.

A livello globale, sono stati segnalati oltre 5.000 casi di vaiolo delle scimmie in 51 paesi, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. La maggior parte di questi casi è in Europa. Non sono stati segnalati decessi al di fuori dell’Africa.

In Africa, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che il vaiolo delle scimmie si è diffuso in paesi in cui non è mai stato visto prima, tra cui Sud Africa, Ghana e Marocco. Ma più del 90% delle infezioni nel continente sono in Congo e Nigeria, secondo il direttore dell’Africa dell’OMS, il dottor Moeti Machidiso.

Date le limitate forniture globali di vaccini contro il vaiolo delle scimmie, ha affermato, l’OMS era in trattative con produttori e paesi con scorte per vedere se potevano essere condivise. I vaccini sono stati sviluppati principalmente per fermare il vaiolo, una malattia ad esso associata, e la maggior parte non è approvata per l’uso contro il vaiolo delle scimmie in Africa. I vaccini non sono stati precedentemente utilizzati per tentare di sradicare le epidemie di vaiolo delle scimmie in Africa; I funzionari hanno fatto affidamento principalmente su misure come il tracciamento dei contatti e l’isolamento.

“Vorremmo vedere i riflettori globali sul vaiolo delle scimmie agire come un catalizzatore per sconfiggere questa malattia una volta per tutte in Africa”, ha detto giovedì in una conferenza stampa.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha osservato che, analogamente alla corsa dell’anno scorso per i vaccini COVID-19, i paesi con forniture di vaccini per fermare il vaiolo delle scimmie non li hanno ancora condivisi con le nazioni africane.

“Non abbiamo donazioni fatte ai paesi (più poveri)”, ha affermato Fiona Braca, capo del team di risposta alle emergenze per l’Africa presso l’Organizzazione mondiale della sanità. “Sappiamo che quei paesi che hanno alcune scorte, le tengono principalmente per la propria popolazione”.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il mese scorso che stava lavorando per creare un meccanismo Per condividere i vaccini con i paesi con i focolai più grandi, alcuni dei quali temono che i vaccini raggiungano nazioni ricche come Gran Bretagna, Germania e Francia, e alcuni dei maggiori donatori dell’agenzia hanno già le proprie forniture.

Mentre i casi di vaiolo delle scimmie in Europa e Nord America sono stati identificati principalmente in uomini gay, bisessuali o co-dormienti, questo non è il caso in Africa.

Tipple Traore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che, secondo i dati dettagliati del Ghana, il numero di casi di vaiolo delle scimmie era più o meno equamente diviso tra uomini e donne.

“Non abbiamo ancora visto una prevalenza di MSM”, ha detto.

Dei casi di vaiolo delle scimmie in Gran Bretagna, che ha il più grande focolaio al di fuori dell’Africa, la stragrande maggioranza dei casi riguarda uomini e funzionari hanno notato che si sono diffusi solo all’interno di “reti sessuali specifiche di gay, bisessuali o uomini che hanno rapporti sessuali con uomini”.

Gli scienziati avvertono che chiunque è a rischio di sviluppare il vaiolo delle scimmie se entra in stretto contatto fisico con un paziente infetto, i suoi vestiti o la biancheria da letto.

In Africa, il vaiolo delle scimmie è stato diffuso principalmente a persone da animali selvatici infetti come roditori o primati. Di solito non ha causato focolai su larga scala o una rapida diffusione tra le persone.

