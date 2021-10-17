Fransa tarihinde bir ilk: Macron yüzlerce Cezayirlinin öldürüldüğü katliamın yıl dönümünü törenine katıldı

1 ora ago Allegria Manna

Fransa’nın başkenti Paris’in batısında bulunan Nanterre kentinde Cezayirlinin polis tarafından katledilmesinin 60. yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Törene, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da katılması ile ülke tarihinde bir ilk yaşandı. Fransa tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı 1961’deki katliamın yıl dönümü anma törenine katılmış oldu.

Macron söz konusu katliamın yaşandığı yerlerden biri olan Seine Nehri’nin Bezons Köprüsü kıyısına çelenk bıraktı. Törende 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan Macron, daha sonra kurbanların yakınlarıyla görüştü.

1961’DE NE OLMUŞTU?

Yüzlerce Cezayirlinin katledildiği “17 Ekim 1961 Katliamı”
17 Ekim 1961’de yerel saatle 20.30’dan sonra Cezayirlilerin sokağa çıkma yasağını protesto etmek ve Cezayir bağımsızlık savaşını desteklemek için başkent Paris’te barışçıl bir gösteri düzenlenmişti.

Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı gösteride, Paris Polis Müdürü Maurice Papon’un talimatı üzerine Fransız polisi yüzlerce Cezayirliyi katletmiş ve bedenlerini Seine Nehri’ne atmıştı.

Binlerce kişinin yaralandığı ve yaklaşık 12 bin kişinin gözaltına alındığı olaylarda 300’den fazla Cezayirlinin katledildiği tahmin ediliyor.

Macron’a bu kez Tunus’tan kötü haber

DÜNYA

Macron’a bu kez Tunus’tan kötü haber

Macron yine Türkiye'yi hedef aldı: Dezenformasyon ve propagandayı Türkler yapıyor

DÜNYA

Macron yine Türkiye’yi hedef aldı: Dezenformasyon ve propagandayı Türkler yapıyor

READ  「『死ぬまで撃て』と命令された」警官らが証言　80人超犠牲か　ミャンマー国軍の組織的な殺害明らかに：東京新聞 TOKYO Website

More Stories

– Lokalsamfunnets mann – VG

1 giorno ago Allegria Manna

Pays-Bas – Une victime des crues en Allemagne a été retrouvée à… Rotterdam

1 giorno ago Allegria Manna

Nizozemský premiér chce sebrat Polákům evropské peníze

2 giorni ago Allegria Manna

Coronavirus: OMS considera ahora que las vacunas chinas contra el covid-19 requieren tres dosis | Sinopharm | Sinovac | Tercera Dosis | | MUNDO

2 giorni ago Allegria Manna

España alista tributo a autor de primera gramática castellana (+Foto) – Prensa Latina

3 giorni ago Allegria Manna

Kecaman PBB ke Taliban Sebab Ingkar Janji soal Perempuan Afghanistan

4 giorni ago Allegria Manna

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You may have missed

Health Canada richiama il prodotto a base di cannabis BC a causa della contaminazione da oidio – Surrey Now-Leader

1 ora ago Colombano Russo

Streamer di Minecraft GeorgeNotFound Scherzi su Fake Minecraft Live Mob Vote 2021

1 ora ago Angioletto Bellucci

La bambola Ivanovic dice addio al tennis! [pic, vid]

1 ora ago Silvia Marcello

Fransa tarihinde bir ilk: Macron yüzlerce Cezayirlinin öldürüldüğü katliamın yıl dönümünü törenine katıldı

1 ora ago Allegria Manna

Italia: Milan in vantaggio dopo uno splendido sabato

1 ora ago Fillipo Toscani