Fransa tarihinde bir ilk: Macron yüzlerce Cezayirlinin öldürüldüğü katliamın yıl dönümünü törenine katıldı

Fransa’nın başkenti Paris’in batısında bulunan Nanterre kentinde Cezayirlinin polis tarafından katledilmesinin 60. yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Törene, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da katılması ile ülke tarihinde bir ilk yaşandı. Fransa tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı 1961’deki katliamın yıl dönümü anma törenine katılmış oldu.

Macron söz konusu katliamın yaşandığı yerlerden biri olan Seine Nehri’nin Bezons Köprüsü kıyısına çelenk bıraktı. Törende 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan Macron, daha sonra kurbanların yakınlarıyla görüştü.

1961’DE NE OLMUŞTU?

Yüzlerce Cezayirlinin katledildiği “17 Ekim 1961 Katliamı”

17 Ekim 1961’de yerel saatle 20.30’dan sonra Cezayirlilerin sokağa çıkma yasağını protesto etmek ve Cezayir bağımsızlık savaşını desteklemek için başkent Paris’te barışçıl bir gösteri düzenlenmişti.

Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı gösteride, Paris Polis Müdürü Maurice Papon’un talimatı üzerine Fransız polisi yüzlerce Cezayirliyi katletmiş ve bedenlerini Seine Nehri’ne atmıştı.

Binlerce kişinin yaralandığı ve yaklaşık 12 bin kişinin gözaltına alındığı olaylarda 300’den fazla Cezayirlinin katledildiği tahmin ediliyor.

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