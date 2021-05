Fenerbahce annuncia i suoi piani finanziari crittografati! Dettagli qui …

Il presidente del Fenerbahce Ali Koç ha annunciato il programma di economia di tre stagioni della squadra. Secondo lui, tra i progetti a cui si rivolge c’è la transizione alla criptovaluta.

La criptovaluta fa riferimento al Fenerbahce dal capo del Fenerbahce, Ali Kutch

Ali Koç prevede di annusare finanziariamente il club nel programma economico e mira a non saldare nuovi debiti introducendo nuove fonti di reddito nel processo. Una delle nuove fonti di reddito è il digitale, ha spiegato Koch. Secondo il piano, verranno lanciati nuovi progetti come “criptovalute e pagamenti mobili”. Si afferma inoltre che il sito web del Fenerium sarà utilizzato più attivamente. L’anno scorso il club ha ricevuto 40 milioni di lire turche da domini digitali. Quest’anno puntano ad aumentare di 100 milioni di lire turche.

Le criptovalute delle squadre di calcio stanno crescendo in popolarità

Kriptokoin.com Anche Siamo stati informati Molti club turchi hanno criptovalute. In effetti, il gettone GAL del Galatasaray è aumentato in modo significativo nelle ultime settimane prima della partita del campionato della Premier League. Bursaspor, Galatasaray, Trabzonspor, Basaksehir, Göztepe e Ankaraguchu hanno codici nel nostro paese. I fan token consentono ai fan di avere voce in capitolo nelle decisioni della squadra, supportarla e partecipare a vari eventi speciali.

Inoltre, ci sono esempi di gettoni fan in tutto il mondo come Manchester City, Barcellona, ​​Paris Saint-Germain, AC Milan, Juventus, Roma, Real Betis, Rangers FC.

