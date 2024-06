Euro 2024: Spagna e Italia vivono

Lo choc della seconda giornata della fase a gironi degli Europei 2024 vede domenica sera l'una contro l'altra Spagna e Italia. Locandina da seguire in diretta sul nostro sito o in diretta TV.

Mentre giovedì gli inglesi si sono imposti sul tappeto danese (1-1), gli spagnoli non hanno fallito.

Dopo l'esordio vincente contro la Croazia (3-0), La Roja ha confermato anzitempo il suo biglietto per gli ottavi di finale degli Europei 2024 dominando l'Italia (1-0).

Con un margine minimo, certo, e un'autogol dello sfortunato Calafiore (55esimo), ma con grande maestria e logico visto il contenuto dei dibattiti.

Trasmissione della partita in diretta data :

20/06/2024

Orari: 21:00

stadio :

Veltins-Arena

Spagna-Italia, linee ufficiali

Spagna: Simon – Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian Ruiz – Yamal, Pedri, Williams – Morata.

Italia: Donnarumma-Di Lorenzo, Bastoni, Calafiore, Demarco-Barella, Jorginho-Chiesa, Fratesi, Pellegrini-Scamacca.

