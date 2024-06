Euro 2024: Gianluigi Buffon: “Questa Italia potrebbe essere sottovalutata”

“Forse quest’Italia è sottovalutata”, ha avvertito mercoledì l’ex portiere emblematico della Nazionale Gianluigi Buffon prima di Euro 2024 in Germania (14 giugno-14 luglio) che vivrà, per la prima volta, nell’amministrazione italiana, come capo della delegazione. .

Euro 2024 sarà il primo grande torneo internazionale di Buffon come capo della delegazione italiana. immagine

Buffon ha spiegato in conferenza stampa quattro giorni prima che il campione in carica entrasse nella competizione contro l'Albania a Dortmund: “Secondo me questa Italia può essere sottovalutata, ma è un'Italia molto competitiva”.

Il Campione del Mondo 2006 e Vice Presidente Europeo 2012 ha proseguito: “Ciò che più mi ha stupito, e ciò che mi ha piacevolmente sorpreso, di questo gruppo di giocatori è l’importanza che danno all’idea di rappresentare il proprio Paese, di indossare questa maglia”. eroe.

L'Italia di Luciano Spalletti non è tra le favorite per succederle dopo aver fallito la qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar e essersi assicurata faticosamente un biglietto per l'Euro tedesco. Il loro girone è anche il più forte nella fase a gironi con Spagna e Croazia.

“Questi giocatori dimostrano molta umiltà e voglia di mettersi a disposizione degli altri. Ci sono anche in questo gruppo 4, 5 o 6 giocatori che sono considerati tra i migliori giocatori d'Europa e anche del mondo”.

Gigi, che appenderà i guanti al chiodo nel 2023 dopo un'ultima stagione al Parma in Serie B, ha aggiunto: “Quindi abbiamo un ottimo gruppo e individui che possono fare la differenza, insomma tutto ciò che serve per fare un grande torneo”.

Ha presentato il suo successore nel gol dell'Italia, Gianluigi Donnarumma, come “un punto di forza per la nostra squadra”: “È una garanzia per permetterci di competere, soprattutto quando le partite sono incerte. È bello sapere di avere un portiere molto forte”. dietro di te.” “Ha concluso”.

Anche il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha insistito sulla forza morale dell'Italia: “Rispetto al 2021 ci sono stati dei cambiamenti, ma lo spirito di questo gruppo non è cambiato”: “Prima che fossero grandi giocatori, questo gruppo è formato da buoni giocatori. ” “Ragazzi, questo ci permette di pensare a raggiungere il nostro obiettivo”.

Di Lorenzo, annunciato alla Juventus di Torino, non ha voluto discutere del suo futuro, ma ha confermato di avvicinarsi “all'Europeo con molta calma”.