esopianeta con tre soli

Nelle prossime settimane viaggeremo verso gli esopianeti più speciali. Oggi: KOI-5Ab, un esopianeta in un sistema composto da almeno tre stelle.

Dal nostro sistema solare, non conosciamo niente di meglio di quei pianeti che orbitano attorno a una singola stella. Quindi c’è stata molta eccitazione quando i ricercatori hanno scoperto il pianeta Kepler-16b nel 2011. Il pianeta non orbita attorno a una stella, ma a due. Questo gli ha immediatamente dato il soprannome di Kepler-16b: Tatooine – il mondo natale immaginario di Luke Skywalker che contiene anche due soli.

tre soli

Ma può diventare ancora più folle, secondo recenti ricerche, tra le altre cose. Ci sono anche pianeti extrasolari trovati nel sistema a tre stelle. Il quasi trascurato KOI-5Ab è uno di questi.

riscoprire

KOI-5Ab è stato il secondo pianeta candidato a scoprire il caccia planetario ad alto rendimento Kepler. Ma quando un cacciatore di pianeti ha scoperto un eccitante esopianeta dopo l’altro, KOI-5Ab è stato rapidamente dimenticato e la sua esistenza non è mai stata confermata. Fino all’anno scorso. Il KOI-5Ab è apparso di nuovo nei dati del telescopio spaziale TESS. E ora i ricercatori hanno deciso di non lasciarlo andare. L’esistenza del pianeta è stata confermata con l’aiuto di telescopi sulla Terra.

Più di KOI-5Ab

KOI-5Ab ha circa la metà della massa di Saturno e impiega cinque giorni per completare un’orbita attorno alla stella KOI-5A. Questa stella ha un compagno stretto: KOI-5B. Le due stelle impiegano circa 30 anni per orbitare l’una intorno all’altra. Poi c’è una terza stella – KOI-5C – che impiega circa 400 anni per completare un’orbita attorno a KOI-5A e -B.

Roerig

Il piano orbitale di KOI-5Ab mostra che la vita in un tale sistema a tre stelle può essere molto turbolenta. Questo non è alla pari con il piano orbitale di KOI-5B. E questo è abbastanza strano, perché si crede che le stelle ei pianeti abbiano avuto origine dallo stesso disco di gas e polvere. I ricercatori ritengono che l’orbita leggermente anomala di KOI-5Ab possa essere spiegata dalla spinta gravitazionale di KOI-5B mentre il pianeta si stava ancora formando. Ciò avrebbe anche avvicinato il pianeta a KOI-5A.

la forma dei pianeti

KOI-5A è solo uno delle centinaia di esopianeti trovati in sistemi binari o tripli. Questi esopianeti meritano una grande attenzione, perché gli astronomi non sono ancora sicuri di come e quando si formano i pianeti in tali sistemi stellari e quanto si confrontino con gli esopianeti con una sola stella madre. “Studiando KOI-5 in modo più dettagliato, potremmo essere in grado di comprendere meglio come l’universo ha creato i pianeti”, ha detto il ricercatore David Ciardi poco dopo aver confermato l’esistenza di KOI-5Ab.

GW Orionis

La recente scoperta di un disco che forma pianeti nel sistema a tre stelle GW Orionis è stata di grande valore. Questo disco è stato gravemente distorto dalle tre stelle del sistema, secondo le osservazioni del Very Large Telescope e dell’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array. “Le nostre immagini mostrano un caso estremo in cui il disco non è piatto, ma attorcigliato, mostrando un anello che si è staccato dal disco”, ha affermato il ricercatore Stefan Krause. “I pianeti che si formano all’interno di un anello così inclinato orbiteranno attorno alla stella in orbite fortemente inclinate, e prevediamo che nelle future ricerche di pianeti, ad esempio utilizzando l’ELT (Extremely Large Telescope, ndr) molti pianeti saranno scoperti in orbite larghe inclinate .”

Perché i sistemi a più stelle non sono rari. Si dice che la metà delle stelle nel cielo abbia una o più compagne. E da quello che stiamo vedendo su GW Orionis, ci si potrebbe aspettare che ci siano ancora molti esopianeti in orbite estremamente inclinate e lontani dalle loro stelle in attesa di essere scoperti.

Tuttavia, allo stesso tempo, non è chiaro quanto sia facile vedere i pianeti alla luce del giorno in più sistemi stellari. Sebbene molte stelle nell’universo abbiano almeno un compagno, finora sono stati scoperti più pianeti attorno a singole stelle di quanti ne siano stati trovati in più sistemi stellari. Ciò può essere spiegato dal fatto che i pianeti in più sistemi stellari sono molto rari. Ma questo potrebbe anche essere dovuto al fatto che i pianeti intorno alle singole stelle sono più facili da rilevare. La ricerca di follow-up dovrebbe dimostrarlo e, si spera, portare anche alla scoperta di esopianeti più sorprendenti!