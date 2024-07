E se lo squalo della Groenlandia potesse aiutare gli esseri umani a vivere più a lungo?

Lo squalo della Groenlandia, che può vivere per secoli, ha un metabolismo molto lento. Sono quindi particolarmente interessanti per la scienza. Ricercatori britannici hanno recentemente evidenziato il potenziale di questo tipo di squalo nel contribuire a migliorare la salute umana e potenzialmente ad aumentare l’aspettativa di vita.

Metabolismo lento

Con una corporatura piuttosto poco attraente, lo squalo della Groenlandia (piccolo sordo) est Uno dei pesci più grandi dell'ArticoLa sua lunghezza media è compresa tra 2,5 e 4,5 metri. Sono soprattutto i vertebrati ad avere la durata di vita più lunga: più di 400 anni. Inoltre, questo squalo non viene realmente cacciato o cacciato in camicia a causa della sua carne altamente tossica. Sopravvivere nelle acque ghiacciate dell'Artico non è per tutti. Tuttavia, si scopre che lo squalo della Groenlandia ha il vantaggio di un metabolismo molto lento. Come prova – Velocità di nuoto non superiore a 3 km/h Oppure la sua crescita è inferiore a un centimetro all'anno.

Lo squalo della Groenlandia è stato oggetto di uno studio presentato alla conferenza annuale della Società di Biologia Sperimentale a Praga (Repubblica Ceca) dal 2 al 5 luglio 2024. Come abbiamo spiegato dichiarazioneun team dell'Università di Manchester (Regno Unito) Ha studiato alcuni enzimi metabolici degli squali E ho fatto una scoperta interessante, strettamente correlata al processo metabolico.

Migliorare la salute del cuore negli esseri umani

Negli esseri umani e in molti altri animali con una durata di vita più breve, A Differenza nell'attività degli enzimi metabolici Di solito si verifica con l'età. Tuttavia, se non tutti gli enzimi sono necessariamente colpiti, alcuni riducono la loro attività e altri diventano più attivi per compensare questa carenza e mantenere così la loro attività. Produzione di energia ad alto livello. Tuttavia, sorprendentemente, questo non è il caso dello squalo della Groenlandia, che non risente di questa variazione, almeno per quanto riguarda cinque importanti enzimi analizzati dai ricercatori.

Secondo gli autori dello studio, ulteriori ricerche aiuterebbero a capire se il metabolismo di questi squali è davvero un fattore importante per la loro durata di vita estremamente lunga. Oggi gli scienziati vogliono concentrarsi sul cuore dello squalo, che è… Anatomicamente molto vicino all'uomo.

L’obiettivo ora è comprendere gli adattamenti che permettono allo squalo della Groenlandia di vivere a lungo, senza essere gravemente colpito da malattie cardiovascolari. A seconda dei risultati ottenuti, l’integrazione potrebbe essere possibile Alcuni di questi adattamenti sono presenti negli esseri umani Migliorando così la salute del cuore.