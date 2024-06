El Shaarawy avverte El Nati: “L’Italia resta una squadra forte e a nessuno piace affrontarla”.

“Questa squadra non muore mai e non si arrende mai”: questa è la lezione che l'attaccante italiano Stefan El Shaarawy e compagni hanno imparato dopo il pareggio (1-1) nei minuti di recupero contro la Croazia, sinonimo di qualificazione agli ottavi di finale. la Champions League. Euro 2024.

Stephan El Shaarawy esprime tutta la sua fiducia nella squadra italiana. immagine/laprice

“Questo pareggio ci ha fatto capire la qualità di questa squadra, non muore mai e non si arrende mai. Segnare nei minuti di recupero può sembrare un colpo di fortuna, ma per me dimostra le nostre capacità”, ha detto El Shaarawy in una conferenza stampa. conferenza al campo nazionale di Iserlohn (ovest).

Per l'attaccante della Roma che non ha ancora giocato agli Europei, anche se l'Italia è arrivata seconda di poco nel girone con quattro punti (vittoria per 2-1 sull'Albania, pareggio per 1-1 con la Croazia e sconfitta per 1-0 contro la Spagna). “rimangono una squadra forte”.

“Secondo me possiamo andare lontano in questo torneo, fino alla fine (…) Abbiamo un gruppo di buoni giocatori che possono giocare bene, come abbiamo dimostrato nella prima partita” contro l'Albania, ha stimato tre giorni dopo. Prima dello scontro contro la Svizzera agli ottavi di finale a Berlino.

El-Shaarawy ha avvertito: “A nessuno piace affrontare l'Italia (…) contro la Svizzera. Vogliamo presentare un calcio offensivo e positivo”.

Un percorso “meno rischioso”.

Mentre Francia, Portogallo, Spagna e Germania si qualificano alla fase a gironi nella stessa parte della classifica, il percorso dell'Italia verso le semifinali potrebbe essere meno insidioso.

“È un quadro interessante, ma rimane difficile”, ha ammesso El-Shaarawy. Le squadre con il punteggio più basso hanno dimostrato in questa prima fase di essere ben organizzate e di poter danneggiare i candidati, e questo è il caso della Svizzera.