EIT Community presenta i vincitori dei nuovi European Bauhaus Ideation Awards

Supportati dalla comunità EIT, i vincitori dei nuovi European Bauhaus Ideation Awards sono stati annunciati il ​​30 marzo 2022. SOLUZIONI Il nuovo Bauhaus europeo Le sfide – muoversi nel verde attraverso siti architettonici, culturali e storici, circolarità e resilienza urbana, convenienza e accessibilità per tutti – sono state presentate attraverso 27 applicazioni. Tre di loro hanno vinto un premio della giuria e uno ha vinto un premio del pubblico. Anche l’onore è stato notato.

I suggerimenti provenivano da luoghi diversi. C’è stato un ordine rispettivamente da Croazia, Grecia, Ungheria, India, Italia, Lettonia, Perù, Romania, Slovenia e Turchia. Estonia, Kenya e Svizzera avevano ciascuna due richieste. Sono state presentate tre domande dalla Finlandia, mentre quattro sono state presentate rispettivamente dalla Germania e dalla Spagna.

I vincitori del Premio della Giuria provengono da Italia, Germania ed Estonia.

Martin Kern, Direttore dell’EIT, ha dichiarato:

“La comunità EIT brilla nel riunire gli innovatori più brillanti di tutto il nostro continente per creare nuove idee che trasformano le sfide in soluzioni e trasformazioni. Il nuovo Bauhaus europeo si basa sulla convinzione che gli spazi e i luoghi che amiamo debbano essere sostenibili, belli, inclusivo e la forza che ci unisce. Mi congratulo con i finalisti che sognano di realizzarlo e non vedo l’ora di vedere le loro innovazioni prendere vita con il supporto di EIT.”

Premio della Giuria

Il primo premio di 3.000 euro più viaggio e alloggio per i nuovi European Bauhaus Ideation Awards è stato assegnato a Jebbia, una soluzione realizzata utilizzando materiali di riutilizzo per ripensare il paesaggio urbano. È una copertura verde modulare e resistente agli agenti atmosferici che protegge e nasconde le infrastrutture tecniche urbane, creando un impatto positivo per l’utente e la comunità, preservando il patrimonio urbano e paesaggistico, aumentando gli spazi verdi nelle città e assorbendo l’anidride carbonica, tra gli altri.

Il secondo premio di 2.000 euro più viaggio e alloggio per i nuovi European Bauhaus Ideation Awards è stato assegnato a TurtleApp, la soluzione per promuovere l’abbigliamento di seconda mano in modo attraente e conveniente. L’app moderna e facile da usare integra tutte le possibili opzioni di seconda mano disponibili nelle immediate vicinanze, dando la priorità alle esigenze dei consumatori piuttosto che spingerli ad acquistare di più, sfruttando al contempo la tecnologia digitale per abbinare i prodotti giusti ai consumatori giusti. Tutto questo può essere localizzato, riunendo consumatori, iniziative cittadine, negozi e piattaforme digitali con elementi rilevanti situati a 25 chilometri di distanza.

Il terzo premio di € 1.000 più viaggio e alloggio per i nuovi European Bauhaus Ideation Awards è stato assegnato a WasteLocker, che mira a contrassegnare la raccolta dei rifiuti alla fonte e rendere il loro riutilizzo, riciclaggio o recupero più semplice, tracciabile e certificato nella pratica. -volta. Il progetto rimuoverà le strozzature nel flusso dei rifiuti e fornirà un feedback. Solo il 30% circa dei rifiuti viene attualmente riciclato in Estonia, motivo per cui il team ha discusso la possibilità di implementare progetti pilota con il supporto delle città di Tallinn e Tartu, Klintik Estonia e contatti lungo la catena del valore.

Premio del Pubblico

Un premio del pubblico di € 1.000 più viaggio e alloggio per i nuovi European Bauhaus Ideation Awards è stato assegnato a Re-monda, una soluzione circolare per produrre materiali biodegradabili tanto necessari nel contesto della crisi mondiale della plastica. Re-monda si impegna a trasformare le arance in bioplastiche, rivalutando i rifiuti organici e riducendo l’impatto ambientale dell’intera città. Questo è possibile grazie alla presenza nella scorza d’arancia di zuccheri pregiati come pectina, cellulosa ed emicellulosa. La proposta è nata a Climathon Sevilla 2021, in vista dell’implementazione in eCitySevilla, un progetto carbon neutral sull’isola di Cartuja per l’anno 2025.

onorario

Menzione d’onore va a Cibo per la Terra. Food for the Earth è un’iniziativa di compostaggio basata sulla comunità. Rafforza le comunità locali e promuove comportamenti e stili di vita rispettosi del clima. L’obiettivo principale del programma Food for Earth è creare, adattare e trasferire conoscenze e sensibilizzare cittadini e comuni sulla salute del suolo nelle aree urbane e periurbane. Si rivolge a gruppi sociali specifici, come famiglie, giovani o bambini che cercano comportamenti rispettosi del clima.

Maggiori informazioni:

Gran Premio della Giuria

I vincitori del Premio della Giuria e del Premio del Pubblico stanno ora partecipando al concorso del Gran Premio della Giuria (“Best of Bests”). Il Centro Comune di Ricerca esaminerà le quattro proposte per selezionare tra di esse il vincitore del Gran Premio della Giuria. Il vincitore sarà annunciato ai nuovi European Bauhaus Awards. Il Best of Bests riceverà un premio di € 10.000 per il finanziamento iniziale (implementazione prodotto/idea).

Sessione di premiazione di persona

La sessione della New European Bauhaus Awards Ceremony si terrà di persona nel contesto del New European Bauhaus Festival a Bruxelles all’inizio di giugno (data da definire). La sessione di Gala sarà un’opportunità per i vincitori del Premio della Giuria e del Pubblico di presentare i loro prodotti/idee e ottenere un riconoscimento pubblico. L’evento sarà aperto al pubblico e includerà discorsi ispiratori di nuove personalità ed esperti europei del Bauhaus.

Inoltre, i vincitori godranno di un nuovo programma specifico per il Bauhaus europeo creato per loro da EIT Climate-KIC, che include nuove visite, sessioni e formazione al Bauhaus europeo.

Inoltre, i vincitori potranno godersi le varie sessioni del nuovo European Bauhaus Festival, inclusi eventi collaterali, una mostra e un forum. Sarà una grande opportunità per le parti interessate di incontrarsi, esplorare sinergie e creare partnership.

