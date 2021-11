Ecco come funziona l’assistente alla fotocamera frontale di Xiaomi

La novità di MIUI è una funzionalità che ti aiuterà quando effettui videochiamate in stanze buie.

Anche se molti non vedono l’ora che arrivi Interfaccia MIUI 13 ai telefoni Xiaomi, L’azienda continua a lavorarci Aggiornamento MIUI 12.5.0, un introduzione Nuovi lavori A poco a poco arrivano alle diverse stazioni che compongono il suo catalogo.

In questa occasione, da Canale telegram MIUIes Mostraci Una nuova funzionalità sta per arrivare sui telefoni Xiaomi aggiornati alla MIUI 12.5: Il Assistente fotocamera frontale.

Fare videochiamate di notte sarà più facile

Come abbiamo visto, la nuova funzionalità arriva ai terminali del brand utilizzando MIUI 12.5 Beta bloccata in Cinae quindi bisognerà aspettare ancora qualche settimana per vederlo nelle stazioni sold out nel resto del mondo.

Il suo funzionamento è semplice: Attiva l’assistente della fotocamera anterioreschermo del telefono Si illuminerà per le videochiamate in ambienti bui o di notte.

Allo stesso modo, viene aggiunta un’opzione complementare che consente Attiva la modalità bellezza Fotocamera durante le videochiamate, levigando la pelle, aumentando le dimensioni degli occhi e apportando altre modifiche estetiche.

Anche se c’è un file ma: Attualmente, entrambe le funzioni sono disponibili solo su Videochiamate WeChatUna delle app di messaggistica e videochiamata più utilizzate in Cina. Il resto delle app popolari, come WhatsApp, Telegram, Zoom o Teams, rimangono Non compatibile con l’assistente della fotocamera frontale MIUI.

Sii così, si spera Prima o poi Xiaomi includerà nuove app compatibili Con questa funzione, così come è pubblicata nella versione globale della MIUI. Come sempre, gli utenti che aderiscono al programma beta del sistema operativo saranno i primi a sperimentare le ultime novità prima degli altri.

