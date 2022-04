È stata una vacanza di Pasqua piena di divertimento per i gemelli di sette anni, il principe Alberto e la principessa Charlene di Monaco

La Pasqua è stata una vacanza all’insegna del divertimento per i gemelli Prince Albert e la principessa Charlene di Monaco.

Il principe Jack e la principessa Gabriella sono stati ospiti a sorpresa di uno spettacolo circense ucraino al Princess Grace Theatre di Monaco.

I fratelli hanno partecipato alla festa con la zia, la principessa Stephanie, e le sue figlie Pauline Ducruet (27) e Camille Gottlieb (23).

La principessa Stephanie, 57 anni, ha deciso di ospitare la banda, che comprende giovani ucraini che hanno dovuto fuggire dalle città assediate di Kharkiv e Kiev durante l’invasione russa e che ora si stanno addestrando in Ungheria come rifugiati.

Oltre alla zia, anch’essa entrata nel circo nel 2001 dopo essersi innamorata di un addestratore di elefanti svizzero, i gemelli hanno entusiasmato gli artisti che oscillavano su trapezi, anelli leggeri e giravano a grandi altezze su seta aerea.

I gemelli hanno partecipato allo spettacolo di beneficenza con Stephanie e le sue figlie Camille Gottlieb (a sinistra) e Pauline Ducroix. (Foto: Magazinefeatures.co.za)

La 57enne monegasca e sua sorella maggiore, la principessa Carolina, negli ultimi mesi hanno partecipato a diversi eventi reali con i gemelli mentre la madre era via in una clinica fuori dal principato, dove sono state curate per “esaurimento emotivo e fisico”.

Charlene, 44 anni, ha incontrato suo marito e i suoi figli a marzo ed è apparsa di buon umore durante un dipinto pasquale pubblicato sui social media, la prima volta che era stata vista con i suoi figli da novembre.

Leggi di più | La vita in un acquario: la principessa Charlene si unisce a una lunga lista di donne che lottano sotto i riflettori

Il mese scorso, il palazzo ha rilasciato una dichiarazione in cui confermava che l’ex nuotatrice olimpica continuerà la sua “purezza nell’emirato con suo marito e i suoi figli al suo fianco”.

Il comunicato stampa concludeva che la principessa “ha ancora bisogno di pace e tranquillità”.

“Pertanto, la coppia americana chiede il rispetto continuo della propria vita privata e dell’ambiente familiare”.

