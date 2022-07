Dovremo dare il meglio di noi – Coetzee… come affronta oggi Welwitschias Sables

Dare il meglio di sé, evitare gli errori degli scolaretti e rimanere coerenti nell’applicare pressione su tutti gli aspetti del gioco saranno alcuni degli ingredienti più importanti di cui la Namibia avrà bisogno per battere gli inaspettati zibellini dello Zimbabwe”, ha affermato il mentore veterano Alistair Coetzee.

Parlando a questa pubblicazione ieri, il determinato Coetzee si è preso un po’ di tempo per godersi la gloria della vittoria per 71-5 nei quarti di finale di venerdì scorso sul Burkina Faso, dicendo che la resa dei conti in semifinale di oggi contro una squadra altrettanto seria dello Zimbabwe è ora il suo obiettivo.

Namibia e Zimbabwe si incontrano oggi nelle semifinali della Rugby Africa Cup 2022 allo Stade Maurice David, Aix-en-Provence, Francia, che vedrà anche il Kenya affrontare l’Algeria nell’altra semifinale dopo la vittoria dei due paesi. La loro partita dei quarti di finale è rispettivamente contro l’Uganda e il Senegal.

Sable ha prenotato il suo posto nei quarti di finale dopo aver battuto la Costa d’Avorio 38-11 nella partita dei quarti di finale.

A differenza della partita del Burkina Faso, Coetzee ha ammesso ieri che la resa dei conti di oggi contro i Sables sarà una grande prova del carattere di Welwitschias e quindi richiede un approccio diverso.

I preparativi sono andati bene negli ultimi giorni; I giocatori hanno risposto molto bene e questo rende molto felici per come stanno andando le cose. Domani (oggi) affronteremo un avversario completamente diverso rispetto a quello che abbiamo affrontato venerdì scorso, quindi dobbiamo essere più preparati e con una marcia in più. La squadra dello Zimbabwe che dovremo affrontare è molto forte e si stanno preparando insieme da più di quattro mesi, e questo ovviamente dà loro un vantaggio in termini di preparazione generale”.

“Per noi, questo significa che non possiamo commettere errori; dobbiamo assicurarci di ottenere le basi giuste. Dovremo essere al nostro meglio e applicare sempre pressione, il che alla fine porterà a punti sul tabellone. Coetzee ha detto: “Questo è molto importante”.

“Lo Zimbabwe è una squadra molto fisica, quindi dobbiamo essere molto disciplinati e rimanere organizzati nei nostri ranghi e tra la folla. Dobbiamo anche evitare di regalare sanzioni morbide. Se vogliamo vincere questo, dovremo prendere tutto il nostro possibilità e fare le piccole cose per bene”.

I vincitori della semifinale si incontreranno nella finale in programma domenica 10 luglio, con il vincitore che prenderà il suo posto nel Gruppo A ai Mondiali di rugby del prossimo anno, insieme a Francia, Nuova Zelanda, Italia e Uruguay. Il secondo classificato andrà alla finale del torneo di playoff.

Welwitschas ha dominato i precedenti incontri tra le due squadre.

La Namibia ha vinto l’ultima partita contro lo Zimbabwe nel novembre dello scorso anno (41-10) nello Stellenbosch Challenge tenutosi in Sud Africa.

L’ultima volta che lo Zimbabwe ha battuto la Namibia è stato nel luglio 2001, quando ha vinto 27-26 in una partita del campionato africano tenutasi all’Hartsfield Rugby Stadium.

I Sables hanno battuto i namibiani solo tre volte in 33 partite, il che significa che domani avranno una sfida in salita davanti a loro.

Tuttavia, lo Zimbabwe rafforzerà i suoi preparativi in ​​vista dell’African Rugby Cup, che li ha visti competere nella Coppa di Corea in Sud Africa, mentre di recente ha registrato una massiccia vittoria sui Paesi Bassi di livello più alto.

– [email protected]