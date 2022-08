Devi giocare a “Xenoblade Chronicles 3” nella prospettiva in prima persona

Xenoblade Chronicles 3 Lei è una dell’anno La migliore recensione di Nintendo Switch giochi, grazie alle sue battaglie profonde, alla storia completa e al mondo gigantesco che è divertente da esplorare. La partita è impegnata dal momento in cui inizi, ma c’è un modo per pareggiare Di più Immergiti in questo epico JRPG.

come sottolineato Canale Youtube BoomStickGamingE il Xenoblade Chronicles 3 Può essere giocato interamente da una prospettiva in prima persona. Xenoblade I veterani della serie riconosceranno questa come una caratteristica ricorrente, ma essendo qualcuno che si è ripreso dalla maggior parte dei giochi precedenti della serie, non ero del tutto consapevole che fosse possibile.

Ora ho giocato le prime 10 ore esclusivamente in modalità in prima persona (a parte un singolo boss) e anche se potrebbe non essere il modo perfetto per vivere l’intero gioco, giocare in prima persona mi ha davvero aiutato a immergermi Xenoblade Chronicles 3Nelle prime stagioni, ho intenzione di giocare il più possibile in questo modo.

come giocare Xenoblade cronicoperché 3 in prima persona

Per giocare in prima persona, tieni premuto il pulsante ZL sulla console Switch e spingi la levetta destra verso l’alto per ingrandire l’intera telecamera nella visuale in prima persona, quindi premi la levetta a sinistra o a destra per regolare l’altezza. Puoi anche regolare la velocità di “Camera Motion” e “Camera Zoom” nel menu delle impostazioni in base alle tue preferenze. Assicurati che l’impostazione Modalità fotocamera sia impostata sull’opzione centrale per centrare la testa del tuo personaggio, altrimenti la visuale verrà spostata goffamente a sinistra oa destra.

Per aumentare il senso di immersione, ho anche disabilitato le impostazioni “Minimappa”, “Targeting automatico” e “Informazioni aggiuntive” e mi sono assicurato di nascondere o disabilitare tutte le bandiere e le notifiche di missione quando possibile.

Cattura schermo: Brendan Hess

Queste sono modifiche facoltative, ma vale la pena provare, anche se stai giocando nella vista della telecamera predefinita. In questo modo si elimina gran parte del disordine dell’interfaccia utente, così puoi vedere più parti del mondo mentre esplori. Ti costringe anche a prestare maggiore attenzione all’ambiente circostante, che secondo me mi aiuta a connettermi di più all’ambiente (puoi aprire facilmente la mappa dal menu di scelta rapida se devi ricontrollare l’indirizzo).

lui è Xenoblade Chronicles 3 Già giocabile in prima persona?

solo perché tu Può Fare qualcosa che non ti riguarda dovrebbe, ma così lontano, Xenoblade Chronicles 3 La visuale in prima persona mi sembra fantastica, anche se ci è voluto un po’ per abituarmi.

Giocare al gioco da una prospettiva in prima persona ti dà uno sguardo più da vicino ai personaggi, ai nemici e ai luoghi con cui interagisci e sottolinea davvero la vastità del mondo. Evidenti confronti con altri enormi giochi di ruolo come Manoscritti dello sceicco Appaiono all’istante, ma correre in questo vasto paesaggio costellato di basi militari high-tech e pieno di flora e fauna esotiche mi ha ricordato un po’ un’animazione. Il cielo di nessuno.

Spostarsi, saltare e raccogliere oggetti da collezione è facile e la maggior parte delle altre azioni, come passare da un membro del gruppo all’altro, parlare con gli NPC, salire le scale e interagire con cose importanti, sono intuitive e funzionano come previsto.

Il combattimento è l’unica parte del gioco che richiede alcune modifiche reali per farlo funzionare, ma è possibile.

Xenoblade 3 fa una forte prima impressione. E sì, gioco esclusivamente in modalità in prima persona e fingo di essere un mago di fantascienza anime. pic.twitter.com/877rcFCjDm – Brendan Hess (@Brendan_LH) 2 agosto 2022

Nel complesso, il sistema di battaglia simile a un MMO funziona bene nella prospettiva in prima persona. Dal momento che il gioco definisce chiaramente se ti trovi davanti, dietro o al lato del tuo bersaglio, è facile dire se sei nel posto giusto per attaccare, anche se stai fissando un gigantesco gorilla spaziale e gli scherzi dei membri del tuo gruppo ti riempiranno di mosse che usano. Nella modalità in prima persona, le battaglie sembrano più un combattimento tattico in un CRPG difettoso Fascino 8 o Maggio e magia X.

Tuttavia, se prevedi di giocare, dovrai modificare alcune impostazioni Xenoblade Chronicles 3 In una prospettiva in prima persona a lungo termine, dal momento che la costante raffica visiva dell’interfaccia utente di combattimento e altri effetti possono essere piuttosto caotici in questa modalità. Fai come suggerisce il video di BoomStickGaming sopra e disabilita tutti i numeri di battaglia tranne i popup dei danni del tuo personaggio nel menu delle impostazioni. Questo farà la lotta Molti Più a suo agio nel trattare con la prima persona. Ho anche scelto di disabilitare l’opzione “Fotocamera di battaglia” per impedire alle scene del film di interrompere determinati attacchi.

Finora ho trovato il gioco abbastanza giocabile in modalità di difficoltà normale dopo aver implementato queste modifiche alle impostazioni, ma sentiti libero di impostare la difficoltà di gioco su Facile se hai ancora difficoltà a gestire il combattimento. Puoi sempre eseguire una panoramica della telecamera appena prima dell’inizio della battaglia per sfruttare la prospettiva in terza persona, quindi ingrandire nuovamente mentre esplori.

No, la modalità in prima persona non è il modo “previsto” di giocare Xenoblade Chronicles 3, ma mi ha reso più facile prendere parte a uno dei migliori giochi di ruolo dell’anno. Se preferisci i giochi in prima persona o vuoi semplicemente provare il gameplay Xenoblade Chronicles 3 In un modo nuovo, consiglio vivamente di provarlo.