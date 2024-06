David Alonso, unico nella sua classe, conquista la pole position nel Gran Premio d'Italia Moto3

Continua il dominio di David Alonso al Mugello. Questo pomeriggio, il leader del Campionato del Mondo Moto3 ha conquistato la pole position al Gran Premio d'Italia, dopo aver condotto finora tutte le sessioni.

Dopo i primi giri, Colin Viger (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) ha condotto la sessione di qualifica, seguito da Ivan Urtola (MT Cascos-MSi/KTM) al secondo posto e Alonso (CFMoto Valresa Aspar) al terzo.

L'ordine è rimasto invariato per diversi minuti poiché diversi piloti hanno effettuato i consueti pit-stop dopo i primi stint. Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) è arrivato quarto.

A tre minuti dalla fine, Urtola passa in vantaggio, portando Alonso al secondo posto. In pochi istanti Veijer è sceso al terzo posto. Tuttavia, c'è ancora tempo per apportare modifiche prima della fine della sessione.

Nell'ultimo giro, Alonso ha cronometrato 1 minuto e 54,194 secondi per assicurarsi il primo posto, battendo Urtola di 0,247 secondi. Rueda partirà dal terzo posto, dopo aver battuto in finale Vier. Daniel Holgado (Red Bull GasGas Tech3) e Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse/Honda) accompagneranno il pilota olandese in seconda fila sullo schieramento.

Risultati del secondo trimestre:

Risultati della qualificazione: