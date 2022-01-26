麥笛文（Stephen McDonell）

BBC記者 發自北京

2022年1月26日凌晨1点07分

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2022年冬奧會將於今年2月開幕。

北京即將成為世界上首個同時舉辦過夏季和冬季奧運會的城市，潆從2008年來到2022年，很多東襂适

這一次，人們的心情、東道國政府的態度以及全球的期望都與此前相比有著雲泥之別。

我曾報道過2008年北京夏季奧運會，現在仍住在中國的首都。在2022年，氣氛肯定大不相同了。

當然，夏季奧運總是比冬季奧運更受關注，因為有更多的國家投資於它。對了，新冀疫情䍂要是釛

對於 中國 這個 官方 承諾 採取 「清零 清零 戰略 的 國家 來說, 在 北京 周邊 城市 城市 新冠 新冠 的 的 情況 下, 舉辦「 正常 」的 冬奧會 是 不 可能 的.

其中一個後果是，比賽門票將不會向公眾發售。

相反, 國企 或 其他 黨政 組織 正在 向 其 成員 分發 這些 門票 的 的 的 防疫 措施, 包括 潛在 的 的 和 觀賽 前後 的 多 次 核酸 檢測 檢測.

然而，即使沒有新冠疫情，現在的中國也不再是2008年的中國。

隨著 一 場 冬季 暴風 雪 席捲 整個 華南 地區 地區, 2008 年像 是 在 地獄 般 的 場景 中 中 序幕. 隨後, 西藏 爆發 了 僧侶 領導 的 反叛 活動, 接著 是 的 四川 的 的 災難性 地震, 估計 造成 7 萬 人 死亡。

當時，汶川地震和救援人員尋找生還者的絶望競賽，激起了國際社會對中國的巨大同情。

當 夏季 奧運會 開始 時, 當時 的 中共 領導人 得以 利用 這 種 種 善意 共 領導人 國 得以 利用 這 種 善意 來 國 國 的 的 其 蓬勃 發 凸顯 其 的 的 新 建築傑作, 榮榮榮 和 有趣 的 城市，以及一個變得更加開放的社會— —它蘊含著前衛的藝術場景、地下樂隊和越來越多的外來思想。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 作為中國首都，北京的發北京的發

2022年，這個國家的新領導層已經有了不同的優先事項。

在 國家 主席 習近平 的 領導 下, 中 國 對 全球 認知 的 態度 更 像 是: 我們 在 20 世紀 遭受 了 百 年 年 屈辱, 我們 的 時代 已經 到來, 當 我們 在 在 世界 舞台 上 我們 我們 的 的 地位 時, 應該 由 你們 其他 其他人來包容我們。

2008年「向前進」的中國

在1989年天安門廣場的血腥鎮壓後，北京失去了2000年奧運會的申辦，被悉尼捷足先登。

為了確保2008年奧運會的舉辦，當局宣佈了一些改變，以表明中國已向前邁進，是一個值得賴的辦辦得

其中 一 個 改變 是 放寬 對 對 外國 記者 採訪 的 旅行 限制. 在 此 之前, 記者 想要 前往 中國 的 任何 地方, 都 需要 獲得 當地 政府 的 許可. READ 英美德18軍圍剿中國 質問：新疆若沒問題何不開放 | 國際 | 新頭殼 Newtalk

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2008年北京奧運水上項目比賽場館「水立方」，在此次冬奧將化身「冰立方」。

2008年，我和一群記者在一個活動上與中國外交部的秦剛進行了交談，他現在任中國駐美大使。

我們問他，一旦奧運會結束，對記者的管理規定是否會恢復舊樣。

「不可能，」秦剛笑著說，並模仿汽車換擋的動作。「中國只有一個檔位，那就是前進。」

當時確實是這樣的感覺。

而且，中國在諸多方面明顯取得了進步。如果你曾來北京參加上屆奧運會，現在再度到訪：烌罠月度到訪：烌

例如，這座城市的交通基礎設施已爆炸式增長。

2008 年, 北京 的 地鐵 系統 只 有 四 條 條 線路 並 搶 在 奧運 前夕 新 新 而 兩 條 線路 及 新 機場線 而 現在, 北京 有 有 27 條 線路 和 459 個 車站 – 並且 仍 仍 在 增加 – 它 已 發 它已發它已發全球最大的地鐵網絡。

2022年消失的空間

然而, 如果 一 個 再度 來訪 的 遊客 再 深入 探究 一下, 他們 可能 還 會 發現, 對 中共 認可 思想 以外 的 的 的 已 大大 縮減, 有些 人 甚至 會 縮減 它 正在 人 甚至 會 說 它 正在 消失.

最近 幾 周, 一些 異議 人士 受到 受到 壓力 要求 他們 不 不 要 在 世界 目光 聚焦於 國種 情況 搗亂 發生 在 2008 年. 現在 的 區別 是, 不 再 有 那麼 多 知識 分子 或 人權 律師 需要 保持 分子 或 人權 律師 需要 保持 沉默 了，他們早就被圍捕了。

即使是普通學者也對接受採訪感到緊張，因為他們的評論可能會被視為抹黑了其祖國。

事實上, 一 批 被 視為 麻煩 製造者 的 知識 分子 不久 前 還 被 被 限制 微信 上 是 進行 群組 分享 的 的 是 國 國 群組 分享 的 的 社交社交.

章詒 和 是 其中 之一. 她 對 BBC 說: 「一開始 我 很 生氣, 因為 我 無法 讓 別人 聽到 我 的 聲音. 後來 我 我 覺得 憤怒 是 沒有 用 的, 只 會 有 損 我 的 健康.」

她說，即使在冬奧結束後，她也不期待因這場體育賽事而對她和其他人實施的新限制會得到放限到放限

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 北京的「鳥巢」將再次成為奧運會開閉幕式的舉辦場地。

發生改變的還不止這些。

在 2008 年 奧運會 之前, 北京 有 著 獨特, 無拘無束 的 夜 生活. 你 可以 肯定, 任何 海外 遊客 都 的 會 被 這 一 富有 活力 的 的 場面 所 震撼. 這 一切 當時 都 在 發生. READ எகிப்தின் "தொலைந்துபோன தங்க நகரம்" கண்டுபிடிப்பு: பொக்கிஷங்களைத் தேடும் ஆய்வாளர்கள்

Ulteriori informazioni

我最近和一位中國建築師交談，他開玩笑說，10年前，他覺得自己每天晚上都要出去。

他 笑 著 補充 說, 「可能 是 因為 我 年輕 吧」, 但 他 停頓 後想 後想 想 想 補充 道: 「這 座 城市 當時 很 不 一樣 我 我 那時 有 很多 外國 朋友.」

當時, 建築師 是 城中 的 香餑 餑. 有 有 許多 許多 的 新 建築 揭幕, 從 埃舍爾式 的 央視 新址 大樓 大樓, 有 著 漂亮 穹頂 的 國家 大 劇院, 到 猶如 巨龍 的 的 首都 機場 三 號 航站樓.

奧運場館也同樣令人嘆為觀止。

狂野的藝術家艾未未作為顧問參與了國家體育場，也就是被稱為「鳥巢」的體育場的設計。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 圖中右側建築為中央電視台總部大樓。

我 記得 當時 採訪 他 時, 他 談到 了 鳥巢 和 的 的 世界級 建築, 以及 他 的 對 這 座 城市 未來 在 前沿 建築 方面 的 看法.

「不，不，一切都結束了，」他說。

「那個窗口，那個時刻現在已經結束了，」他說。

這 位 目前 流亡 海外 的 藝術家 的 意思 是, 甚至 在 2008 年 奧運會 結束 之前, 建築界 中 大膽 的 藝術 表達 空間 就 正在 關閉 關閉.

我 當時 有所 懷疑, 但 到 2014 年, 習近平 在 一 個 重要 的 文化 座談會 上 的 的, 他 已經 受 夠 了 「奇奇怪 已經 的 建築」.

不過很快，全世界的目光將再次聚焦於鳥巢，這裏將舉辦2022年冬奧會的開幕式和閉幕式。

在 一系列 的 人權 侵犯 指控 – 特別是 當局 被 指 在 新疆 新疆 侵犯 的 的 人權 – 引起 外交 抵制 聲浪 後, 出席 冬奧會 的 政府 代表 代表 將 減少.

圖像來源，Reuters

正如北京近年來對其他政府的態度變得強硬一樣，一些外國政府也對中國採取了強硬的立場。

人們不太願意對中共侵犯本國公民的行為視而不見。

人們將如何看待2022年冬奧會？

至少在某種程度上，本屆冬奧會開幕式的文化願景將繼續保持。導演張藝謀再次掌舵。

他 曾 拍攝 了 一些 關於 「文化 大 革命」 和 的 的 的 的 的 艱苦 題材 電影 電影, 從而 被 部分 人 指責 為 為 賣國 但 他 在 2008 年 奧運會 呈現 的 視覺 盛宴 中 中 巨大 的讚譽。 READ Il segretario di Stato Usa nega la possibilità di imporre sanzioni economiche alla Russia nei confronti dell'Ucraina

他可能認為，奧運會只是提供了另一張畫布，可供可供中國的願景——中國的過去和未來。

圖像來源，Getty Images

鑒於 中國 在 世界 上 的 地位 已 迥然 不同, 看看 他 為 冬奧會 開幕式 想出 了 什麼 點子 點子 將 有 吸引力 吸引力 這 可能 會 影響 世界 其他 國家 對 對 冬奧會 的 看法.

這 將 是 一 個 電視 轉播 的 活動. 天冷極 了, 你 買 不 到 票. 在 這裏 參加 此 次 活動 的 外國人 只 有 參賽者 的 的 外國人 只 有 能 和 的 的 的 是 北京 能 的 只 是 北京 巨大 的 防疫 閉環 中 的一切。

所有這些因素也塑造了本屆冬奧會的未來。