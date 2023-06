Dai un’occhiata alle diverse uniformi delle scuole superiori pubbliche in 11 paesi del sud-est asiatico!

L’uniforme scolastica non è solo un codice di abbigliamento obbligatorio, ma anche un’importante rappresentazione dell’identità della scuola. Mentre esploriamo le culture del sud-est asiatico, è bello notare come ogni paese abbia il suo stile unico di uniforme scolastica.

Ricordi l’ultima volta che hai indossato l’uniforme del liceo? Nemmeno noi onestamente! È stato sicuramente un momento di ritorno.

Rispetto agli studenti in America, noi malesi che frequentavamo le scuole pubbliche avevamo un rigoroso codice di abbigliamento uniforme da rispettare, e così anche altri studenti in tutto il sud-est asiatico (SEA).

Ogni paese ha un numero di uniformi scolastiche diverse perché alcune sono scuole internazionali, uniformi diverse utilizzate per occasioni diverse e alcuni paesi non hanno nemmeno un codice di abbigliamento uniforme per tutte le scuole. Ma abbiamo scelto le uniformi delle scuole superiori pubbliche più popolari da ogni paese che siamo riusciti a trovare.

Se sei curioso di vedere cosa indossano ogni giorno i nostri vicini al liceo, continua a scorrere!

1-Brunei

Per prima cosa abbiamo il Brunei!

Nelle scuole pubbliche del Brunei, le ragazze musulmane spesso vestono di bianco Paju Corong Con plaid scozzese Ken E il velo bianco.

L’uniforme completa per i ragazzi spesso include l’abito tradizionale SungkookE mentre alcune scuole preferiscono indossare scarpe bianche, la maggior parte indossa scarpe nere. Ma ancora una volta, le uniformi differiscono tra le discipline scolastiche, siano esse scuole superiori internazionali o pubbliche.

In generale, che tu sia musulmano o meno, la lunghezza della gonna scolastica è solitamente lunga in Brunei.

2. Cambogia

Successivamente, abbiamo la Cambogia.

I ragazzi delle scuole superiori di solito indossano pantaloni lunghi di colore scuro mentre le ragazze indossano lunghe gonne nere, anche se alcune scuole consentono anche gonne corte.

Sia le maniche corte che le maniche lunghe sono due opzioni per la camicia bianca indossata da entrambi i sessi. Sul lato sinistro della maglia, gli studenti delle scuole superiori devono indossare targhette con il nome e distintivi scolastici.

Ma ciò che è interessante è che gli studenti in Cambogia possono scegliere di indossare le proprie scarpe, Con non molti regolamenti che li limitano in questa parte!

3- Timor Est

Timor-Leste, uno dei design culturalmente più unici per le uniformi scolastiche, ha recentemente annunciato che sarebbe stato incluso Tice un oggetto.

Tice È un tessuto tradizionale tessuto a mano a Timor Est ed è caratteristico perché i diversi colori trasmettono un’identità culturale e una classe sociale uniche per i numerosi gruppi etnici del paese. Tice È creato da cotone tinto naturalmente da prodotti botanici e l’intricato processo è solitamente riservato alle donne, che trasmettono le loro conoscenze alla generazione successiva nei loro villaggi.

È fantastico come anche i motivi delle divise scolastiche di questo paese siano inclusi nel patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO che necessita di protezione immediata! Qual è il modo migliore per conservarla e poi immortalarla come una vera divisa scolastica?

4. Indonesia

In Indonesia, si dice che l’uniforme grigia indossata dagli studenti delle scuole superiori rappresenti l’indipendenza e la purezza dello studente.

Normalmente agli studenti è richiesto di indossare cravatte, ma queste variano a seconda delle scuole pubbliche e anche il colore e il motivo delle cuciture di queste cravatte possono variare.

Il distintivo della scuola, spesso posizionato sulla manica destra e sul davanti destro della maglia, includerà il nome e l’ubicazione della scuola. Altre scuole includono il distintivo della scuola come un risvolto o una spilla da petto.

Ciò che è unico nelle scuole indonesiane è questo I gioielli semplici per ragazze, come orologi, orecchini e braccialetti, sono generalmente accettabili. Nostro Disciplina Guru Sarebbe opportuno che lo facessimo qui!

5. Laos

Il Laos usa anche a Si chiama il motivo unico sull’orlo delle gonne delle ragazze Sin. Questi stili sono unici nella regione del Laos e di solito sono indossati solo dalle ragazze.

Altre parti dell’uniforme sono più tipiche come una camicia bianca a maniche lunghe e una cravatta definita dalla scuola. I ragazzi indossano camicie simili a quelle delle ragazze, con semplici pantaloni neri, e il distintivo della scuola è solitamente posizionato sulla cravatta e sulla manica sinistra della camicia.

6. Malesia

L’uniforme della scuola pubblica in Malesia è semplice ed è l’unica uniforme scolastica che ha un sorprendente colore blu. Le ragazze indossano camicette bianche con gessato blu o tradizionale Paju Corong in blu abbinato Ken mentre i ragazzi indossano camicie bianche con pantaloni verde scuro.

È un look impeccabile! Ma vorremmo che il materiale di cui erano fatti fosse un po’ più traspirante per adattarsi al nostro clima più caldo.

7. Myanmar (Birmania)

In Myanmar, entrambi i sessi di solito indossano lo stesso tipo di uniforme da liceo con a Il codice colore per le camicie bianche a maniche lunghe e i pantaloni verdi di solito è una specie di Ken. Al giorno d’oggi, le scuole hanno incluso l’uso di pantaloni anche per le ragazze, ma si limitano ancora ai pantaloni di colore verde!

Gli studenti del Myanmar possono anche indossare sandali a scuola. Quanto è comodo!?

8. Filippine

Nelle Filippine, i ragazzi delle scuole superiori indossano polo bianche con pantaloni neri mentre le ragazze indossano gonne scozzesi e cravatte.

Ma questa nazione lo ha dichiarato La divisa scolastica non è più obbligatoria Per accogliere gli studenti che non potevano permetterselo. Se solo questa opzione fosse disponibile anche per i nostri studenti malesi!

9. Singapore

Anche Singapore ha un’uniforme scolastica diversificata. I ragazzi di solito indossano magliette e pantaloncini mentre le ragazze indossano camicette e gonne. Se non diversamente specificato dalla loro scuola, tutti i ragazzi e le ragazze indossano calze bianche e scarpe bianche.

La maggior parte delle scuole di Singapore vogliono assicurarsi che le loro uniformi siano diverse l’una dall’altra, quindi variano nel design per adattarsi alle specifiche della scuola (ad esempio sport scolastici, ecc.).

10. Thailandia

In Thailandia, gli studenti delle scuole superiori indossano un’uniforme composta da una camicia bianca e una gonna blu scuro o pantaloni neri. La maglia è solitamente adornata con lo stemma della scuola o la toppa della scuola e gli studenti devono indossare scarpe nere con calzini bianchi.

Questo abito semplice ma elegante riflette l’enfasi thailandese sulla modestia e il rispetto per la tradizione.

11.Vietnam

L’ultimo della nostra lista è il Vietnam. La maggior parte delle scuole in Vietnam richiede un’uniforme, anche se i requisiti variano a seconda dell’istituto e della località.

il bianco ao dai È l’abito tradizionale per le ragazze delle scuole superiori in Vietnam. Tuttavia, la maggior parte delle scuole del Vietnam del Nord lo indossa solo durante grandi eventi o celebrazioni perché indossarlo quotidianamente può essere scomodo.

Molte scuole (private o pubbliche) hanno le proprie uniformi, che spesso sostituiscono i pantaloni con gonne per le ragazze e incorporano cravatte o giacche.

Sebbene le uniformi per le scuole secondarie pubbliche in tutto il sud-est asiatico possano variare nello stile e nel design, hanno tutte lo stesso scopo: promuovere la disciplina e l’unità tra gli studenti.

Quindi la prossima volta che vedi uno studente in uniforme, prenditi un momento per apprezzarne il significato!

