Cosa sappiamo di questo nuovo dinosauro scoperto in Thailandia?

Un team di paleontologi tailandesi ha recentemente scoperto tre denti fossilizzati di una specie precedentemente sconosciuta di dinosauro tirannosauride nel nord-est della Thailandia. Questa scoperta getta nuova luce sulla diversità e sulla distribuzione di questi animali nel sud-est asiatico durante il Giurassico.

Tyrannosauroidea: un ramo dei carnivori preistorici

Termini Dinosauri E Dinosauri Si riferiscono a diversi gruppi all'interno dei dinosauri teropodi carnivori, sebbene siano strettamente imparentati. Nel dettaglio, i dinosauri È una superfamiglia che comprende un'ampia gamma di teropodi carnivori vissuti dal Giurassico medio al Cretaceo superiore. Questo gruppo comprende tutti i dinosauri più vicini al famoso Tyrannosaurus rex che ad altri teropodi, ma comprende anche forme più primitive e diverse. Ciò significa che il clade Tyrannosauroidea include forme basali e più derivate, inclusi i dinosauri.

I primi membri dei dinosauri erano generalmente più piccoli e più agili dei successivi grandi tirannosauri. Alcuni esempi di dinosauri primitivi includono Guanlong e Dilong.

I dinosauri erano diffusi dal tardo Giurassico al tardo Cretaceo in Asia, con la maggior parte degli esemplari asiatici trovati in Cina e Mongolia. La recente scoperta in Tailandia rappresenta quindi la prima segnalazione di un animale giurassico nel sud-est asiatico, aggiungendo una nuova dimensione alla nostra comprensione della sua distribuzione geografica ed evoluzione.

Una scoperta senza precedenti nel giacimento di Phu Noi

I tre denti isolati di questo dinosauro sono stati recuperati dal buco Zona di Phu Noi, situato nel distretto di Kham Muang, nella provincia di Kalasin, nel nord-est della Thailandia. Questi esemplari risalgono al periodo Titoniano del Giurassico Circa 145 milioni di anni fa.

L'area di Phu Noi è conosciuta come uno dei depositi di vertebrati mesozoici più produttivi nel sud-est asiatico. Lì sono state scoperte molte specie, tra cui squali d'acqua dolce, pesci pinna, dipnoi, anfibi, tartarughe, coccodrilli, pterosauri e dinosauri.

Questi tre denti ha il teropode Caratteristiche dentali uniche Ciò lo distingue dai teropodi precedentemente scoperti nella regione. Queste caratteristiche includono denti laterali con ponti mediolinguali (torti o elicoidali) che si estendono sopra la linea cervicale e una struttura superficiale di smalto intrecciato.

Tieni presente che una carena è una protuberanza o una protuberanza su un dente. La carena mesiale qui si riferisce alla cresta sul lato anteriore del dente, cioè la parte più vicina alla linea mediana del corpo.

L'esame morfologico e le analisi tassonomiche e morfometriche mostrano che questi denti isolati rappresentano i sinapomorfi dei tirannosauroidi basali, che sono strettamente imparentati con Guanlong Wucai E Proceratosauro Bradley Dal periodo Giurassico.

Lo studio è pubblicato sulla rivista Storia naturale tropicale.