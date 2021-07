Coraggioso: NRG perde sorprendentemente nella qualificazione aperta NA VCT

NRG ha subito una perdita a sorpresa nelle qualificazioni aperte del NA Valorant Champions Tour, il che significa che mantengono il loro posto nel torneo con un margine sottile.

NRG eSports ha subito una perdita shock dal Team Resonate nel Round 32 durante la qualificazione aperta Challengers Two Phase III. Dopo la sconfitta, la corsa della terza fase di NRG si è conclusa in anticipo e mantengono il loro posto negli ultimi playoff nordamericani per il campione in tensione.

Dopo la vittoria, il Team Resonate è passato alle qualificazioni aperte Challengers Two. NRG eSports è ora terminato per il resto della fase tre, ma potrebbe non raggiungere i playoff dell’ultima possibilità.

Per saperne di più: Valorant Mobile: ultime notizie, data di rilascio, Beta, trailer di gioco, iOS, Android e altro.

NRG eSports è sospeso da un filo

NRG è al nono posto in NA VCT, con 30 punti dalle finali della seconda fase dei Challengers. Se due delle squadre attualmente dietro NRG nella classifica nordamericana, Luminosity, Andbox, Immortals, TSM o T1, raggiungono la terza fase dei playoff, guadagneranno abbastanza punti per eliminare NRG dalla competizione del Champions Tour.

NRG ha apportato alcuni grandi cambiamenti durante il VCT di quest’anno. Il team ha reclutato due stelle rispettivamente da Andbox ed Equinox, ANDROID e tex. Per ora, l’NRG può solo sedersi e guardare perché altre squadre ora hanno la possibilità di fare progressi nei campioni e possibilmente battere una squadra di spicco in questo sport.

NRG può ancora mantenere il suo posto in Champions, ma solo se tre delle quattro squadre che arrivano ai Challengers Playoff sono già in vantaggio nella classifica generale.

Di seguito è riportata la classifica attuale per il VCT nordamericano:

Guardie – 500 punti

Versione 1 – 200 punti

Invidia – 85 punti

Clan FaZe – 70 punti

100 ladri – 50 punti

Cloud9 Blu – 50 punti

Generale J – 45 punti

XSET – 30 punti

NRG eSports – 30 punti

Lustro – 20 punti

Andbox – 20 punti

Immortali – 10 punti V.

Trova le ultime notizie sugli eSport e sui giochi qui su GiveMeSport

Storia successiva



Notizie ora – Notizie sportive