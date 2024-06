Controller di gioco backbone Post Malone in edizione limitata: dove acquistare

Per gentile concessione di Backbone

Post Malone ha ancora più assi nella manica per i fan anche dopo aver annunciato il suo F1-Trillion Tour. Appassionato giocatore, ha collaborato con il marchio di giochi Backbone per rilasciare una console Backbone One x Post Malone in edizione limitata, che è stata rilasciata martedì (25 giugno).

La star è stata impegnata quest'anno, apparendo in due importanti album tra cui quello di Beyoncé Cowboy Carter E Taylor Swift Sezione dei poeti torturati, oltre a pubblicare un successo n. 1 con la star country Morgan Wallen intitolato “I Got Some Help”. Dato che i suoi impegni di lavoro gli rendevano difficile portare con sé i suoi accessori da gioco, ha deciso di collaborare con Backbone per aiutarlo.

La console di gioco Backbone One x Post Malone porta i giochi mobili non solo a Posty, ma anche ai suoi fan e agli altri giocatori. Ogni dettaglio è ispirato allo stile unico del 28enne, incluso il corpo verde traslucido, la sua firma digitale e i loghi che si illuminano al buio. Sono state prodotte solo 500 console mobili e chiunque abbia la fortuna di metterne le mani su una vedrà il numero ricevuto nell'angolo inferiore posteriore della console.

Continua a leggere per acquistare le tue gocce adesso prima che sia troppo tardi.

Backbone One x Post Malone Il controller di gioco portatile Backbone One di Post Malone è compatibile con iPhone 15 e dispositivi Android con connessione USB-C. Tutto quello che devi fare è tenere il telefono in posizione e trasformerà immediatamente il tuo smartphone in un dispositivo di gioco compatto. E avrai un sacco di giochi tra cui scegliere poiché il dispositivo può riprodurre giochi dalla maggior parte delle librerie di giochi tra cui Apple Arcade, Google Play Store, Xbox Game Pass Ultimate o eseguire lo streaming da Xbox, PlayStation o PC. READ Le funzionalità di Realme 8 5G trapelate prima del lancio, cosa ci sarà di speciale in questo smartphone?

Dalla preparazione per il suo prossimo tour e l'uscita dell'album alle esibizioni in festival e concerti – tra cui Governors Ball e A Night in Nashville – il cantante ha avuto poco tempo e spazio per portare con sé una console di gioco ingombrante, ma considera questo controller esclusivo il perfetto soluzione.

“Backbone ha trovato la soluzione perfetta per portare i giochi su strada”, ha affermato Post Malone in un comunicato stampa. “Il mio programma rende difficile suonare da casa tanto quanto vorrei. Sono grato di collaborare con loro su questa uscita.

