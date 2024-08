Come utilizzare Gemini AI per digitare qualsiasi cosa in Google Docs

Gemini AI, l'ultimo modello linguistico di Google, sta rivoluzionando il modo in cui creiamo contenuti all'interno di Google Docs, dalla scrittura di email e report alla creazione di testi creativi.

In questa guida ti mostreremo i passaggi necessari per accedere e configurare Gemini AI in Google Docs, esplorare le sue interessanti funzionalità e fornire esempi pratici su come sfruttare le sue capacità per un'ampia gamma di attività.

Sfortunatamente, l'integrazione di Gemini con la suite Workspace di Google non è disponibile per gli utenti del livello gratuito. Avrai bisogno di un abbonamento di $ 20 al mese Piano Google One AI Premium (Oppure un account lavorativo o scolastico tramite il componente aggiuntivo Gemini per Google Workspace) per ottenere l'accesso. Iscriversi al piano personale è molto semplice.

Accedi al tuo account Gemini al livello gratuito e fai clic sul grande pulsante di opzione che dice “Prova Gemini Advanced!” Nell'angolo in alto a destra dello schermo. Fare clic su Inizio della prova Nella parte inferiore della nuova scheda visualizzata, seleziona la struttura di pagamento, quindi fai clic su Iscriviti. Una volta registrato, riceverai il primo mese di servizio gratuitamente.

Inizia con i Gemelli

Successivamente, accedi al tuo account Google One AI Premium e apri una nuova copia di Documenti. Scegli un documento esistente per aprire o creare un nuovo documento. Guarda nell'angolo in alto a destra della finestra di modifica, tra il pulsante di condivisione e il tuo avatar; Questa icona apre il pannello laterale di Gemini: fai clic su di essa.

Il pannello laterale si estende lungo il bordo destro della finestra e può essere espanso verso l'esterno. Fornisce agli utenti una serie di azioni suggerite che può intraprendere per loro conto sopra la finestra del prompt del contesto. Puoi usarlo come faresti con un chatbot Gemini.

Questa integrazione funziona allo stesso modo della versione chatbot, quindi puoi creare e riscrivere la prosa, rispondere a domande sull'argomento di cui stai scrivendo e persino creare immagini che puoi integrare perfettamente nel tuo documento.

Gemini in Google Docs ha una gamma di funzionalità generative. Ovviamente, può creare testi scritti in una varietà di stili: da attività professionali come trascrizioni di chiamate di vendita, rapporti aziendali, commenti sui social media e bozze di e-mail, ad attività creative come la stesura di poesie, racconti e testi di canzoni. Puoi anche fare riferimento a file su Drive ed email su Gmail direttamente tramite Gemini in Google Documenti.

Ma Gemini può anche accorciare e allungare il testo secondo necessità utilizzando le funzioni di riepilogo ed espansione. Puoi chiedere di riassumere un lungo documento e chiedere ai Gemelli di ripeterne i punti principali, oppure chiedere di spiegare il testo esistente per aggiungere ulteriori dettagli. Può anche riscrivere interi paragrafi su richiesta, adattando il tono della tua scrittura per adattarsi meglio a diversi tipi di pubblico e situazioni sociali.

Ad esempio, ho tracciato la mia esperienza lavorativa come giornalista negli ultimi dieci anni e ho chiesto a Jiminy di scrivermi una lettera di accompagnamento per fare domanda per una posizione di reporter tecnologico generale. La prima bozza era incompleta: l’intelligenza artificiale aveva sbagliato l’ordine delle date del mio lavoro e l’intero documento era gravemente carente di dettagli.

Ma con alcune indicazioni di follow-up, sono stato in grado di creare una bozza di lettera di presentazione utilizzabile, alla quale avrei poi potuto aggiungere dettagli aziendali specifici. Non posso dire che sia stato necessariamente più facile che scrivere la lettera da solo (perché avrei dovuto tornare indietro e lavorarci sopra a mano per perfezionarla), ma mi ha risparmiato la parte di riflessione profonda all'inizio in cui fisso il vuoto sullo schermo fino a quando non mi viene in mente un'idea abbastanza decente e i suggerimenti vengono rivelati Su come migliorare il pezzo affronta le lacune nella mia argomentazione relativa all'occupazione.

L'intelligenza artificiale tradurrà facilmente anche il tuo testo in una qualsiasi delle 40 lingue, oltre a creare contenuti direttamente in esse. Ad esempio, Gemelli ha rapidamente prodotto per me durante il test un'argomentazione di 200 parole a favore di mangiare un cheeseburger a pranzo in francese. Tuttavia non so se le sue argomentazioni siano convincenti perché non parlo francese.

Anche se non vuoi affidare interamente le redini a un'intelligenza artificiale, i Gemelli possono fare molto per aiutarti a scrivere. C'è un'app che Google ha rilasciato più e più volte Una delle caratteristiche che Gemini mette in campo nelle sue demo e presentazioni è l'uso dell'intelligenza artificiale come piattaforma per il brainstorming di idee, sia che si tratti di un argomento, di un titolo o dell'argomento di un articolo. L'app Gemini può anche compilare schemi e sequenze di storie in modo che tu possa completarle tu stesso.

Nel caso non così raro che incontri difficoltà di scrittura mentre scrivi un saggio, i Gemelli possono offrirti suggerimenti su come portare avanti la trama o offrire punti di vista alternativi per la tua analisi. Può anche fungere da assistente di ricerca, raccogliendo informazioni sul tuo argomento direttamente nella finestra del documento e riassumendone i risultati.

Puoi anche utilizzare Gemini per modificare e rivedere il testo. Non si limita al semplice controllo ortografico, può identificare errori nella tua argomentazione e punti d'inciampo nella tua prosa, quindi suggerire miglioramenti per migliorare ulteriormente la tua idea.

Ad esempio, ho inserito in un documento il mio recente articolo sulla nuova collaborazione pubblicitaria tra WPP e Coca-Cola e ho chiesto suggerimenti su come migliorarla. Mi ha fornito un numero sorprendentemente ampio (e in qualche modo offensivo) di modi in cui avrei potuto fare meglio, tra cui “fornire più contesto in anticipo” e “spiegare i vantaggi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la pubblicità in modo più dettagliato”, “Discutere le potenziali implicazioni”. dell’intelligenza artificiale nella pubblicità” e “Aggiungi un titolo più descrittivo e accattivante”.

Anche se potrei non aver effettivamente implementato queste modifiche nell'articolo mentre veniva pubblicato, sono tutti validi consigli che ho sentito da redattori umani e possono servire come un buon punto di partenza per i rapporti di follow-up.