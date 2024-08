Come l'Eternal Word Television Network ha realizzato i sogni dei vescovi cattolici in Africa

L'African News Agency ha pubblicato più di 11.000 notizie su entrambi i suoi siti web, ricevendo 1,4 milioni di utenti. Il servizio di notizie ha accumulato più di 300.000 follower sui social media e ha ricevuto più di 60 milioni di impressioni sui social media su Facebook, X e Instagram.

Negli ultimi cinque anni, ACI Africa ha continuato a collaborare con le sue agenzie sorelle tra cui ACI Prensa, ACI Stampa, ACI Digital, ACI MENA, CNA, CNA Deutsch, NCRegister, EWTN NewsInDepth, EWTN News Nightly e altre.

Nel suo discorso alla celebrazione dell'anniversario del 9 agosto, il redattore capo di ACI Africa, p. Don Bosco OnyalaHa notato che le notizie e gli articoli del servizio EWTN News, iniziato cinque anni fa, hanno contribuito notevolmente ad aumentare la consapevolezza delle attività della Chiesa in Africa così come delle attività globali della Chiesa.

Padre Don Bosco ha affermato che i servizi di ACI Africa “hanno rafforzato il senso del pensiero e della cultura cattolici nella vita dei cattolici nel continente e oltre, soprattutto attraverso la collaborazione con altri servizi di attualità di EWTN News”.

“Oggi siamo grati a Dio per la realizzazione di questo quinto anniversario e alla rete cattolica mondiale EWTN per facilitare il racconto delle storie dell'Africa da parte degli africani”, ha detto, e ha implorato: “Possa Dio continuare a benedire la missione di ACI Africa così che la missione di EWTN World Catholic Network, attualmente il più grande messaggio mediatico cattolico globale, raggiungendo più di 435 milioni di case in 160 paesi e territori, raggiungendolo in modo efficace e definitivo”.

Membro nato in Kenya Comunità dello Spirito Santo (CSSp./Spiritans/Holy Ghost Fathers) ha condiviso un messaggio del presidente e direttore operativo (COO) di EWTN News, Montes Alvarado, che ha affermato: “EWTN News ed EWTN vedono l'Africa come il presente – ciò che conta per noi ora – non è un futuro lontano per la Chiesa. Questo è il pozzo profondo della fede da cui attinge la Chiesa globale, e siamo tutti grati a Dio per questo e continueremo a fare tutto il possibile per sostenerlo”.

Nel suo intervento durante la celebrazione dell’anniversario del 9 agosto, mons. Badejo ha elogiato ACI Africa per essere emersa “come un gioiello nella missione comunicativa della Chiesa in Africa”.

“Il lancio di ACI Africa, formalizzato nella festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria nel 2019, si è trasformato in un evento epocale per la Chiesa”, ha affermato il delegato del SECAM durante la celebrazione dell’anniversario.

“In questi cinque anni ricchi di eventi, ACI Africa ha fatto buoni progressi, coprendo gli eventi dell’Africa e delle sue isole dal punto di vista cattolico, in inglese e francese, e spera di farlo presto in portoghese, rispondendo così alle esigenze delle tre lingue ufficiali gruppi del SECAM”, ha detto.

Membro dentro Dipartimento delle Comunicazioni del Vaticano Dalla sua nomina nel dicembre 2021, ha sottolineato la missione di ACI Africa di fornire informazioni gratuite alle diocesi cattoliche, Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica La partecipazione della ICLSAL, del clero e dei laici dall'Africa a tutto il mondo ha notevolmente accresciuto la consapevolezza e la consapevolezza del lavoro e della vita della Chiesa in Africa.

Mons. Badejo ha affermato che il servizio di notizie dell'Eternal Word Television Network in Africa ha ispirato molti agenti pastorali e credenti, che hanno affermato di sapere ora che le notizie sulla semplice evangelizzazione e sulle attività pastorali in cui si impegnano a livello di base possono raggiungere qualsiasi parte del mondo.

Ha descritto la Catholic News Agency in Africa come “la principale agenzia di stampa cattolica dell'Africa”, cosa che, a suo dire, sostiene molto l'argomento Subordinare Sinodo su Sinodo Sul popolo di Dio che si muove più insieme nella partecipazione, nella comunione e nella missione.

“Ho sentito più volte che i mezzi di distribuzione dei media possono cambiare, ma il buon giornalismo no”, ha affermato Mons. Badejo, aggiungendo: “Sono lieto di dire che ACI Africa ha migliorato sia i mezzi che i contenuti del buon giornalismo cattolico in questi cinque anni”.

“Ringrazio Dio per l'esistenza di ACI Africa e prego con la preghiera sinodale: 'Che lo Spirito Santo ci insegni il cammino che dovremmo intraprendere d'ora in poi e come dovremmo cercare di realizzare questa visione'”, ha affermato il cattolico nigeriano. vescovo, che ha iniziato il suo ministero episcopale nell'ottobre 2007 come vescovo ausiliare della città di Oyo.