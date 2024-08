Come l'automazione basata sull'intelligenza artificiale ha portato a significativi miglioramenti in termini di efficienza per una delle principali leghe sportive

Gestire il flusso di lavoro mediatico di una lega sportiva leader, con centinaia di partite giocate ogni stagione, è un compito arduo. Ogni partita genera un'enorme quantità di contenuti multimediali che devono essere assorbiti, gestiti e distribuiti in modo efficiente. Questi contenuti sono generati non solo dalla produzione principale allo stadio, ma anche da un gran numero di addetti ai lavori che scattano foto, contenuti sui social media, conferenze stampa e molto altro ancora durante la partita. Tra le sfide presentate dal progetto ci sono le seguenti:

Operazioni inefficaci: L'elaborazione manuale della raccolta, dell'importazione e del riepilogo dei contenuti era complessa e soggetta a errori. Questa carenza ha causato ritardi e talvolta ha impedito il caricamento dei contenuti nel sistema.

Tecnologie in continua evoluzione: Nuovi servizi vengono sviluppati quasi settimanalmente e gli utenti spesso resistono al frequente processo di onboarding di nuovi strumenti. Ogni nuovo strumento richiede familiarità, formazione e adattamento, il che può richiedere molto tempo ed essere fastidioso.

Accesso limitato al sistema: Non tutti gli utenti hanno bisogno di accedere a tutti i sistemi, né dovrebbero. I sistemi Media Asset Management (MAM), in particolare, sono potenti e contengono grandi quantità di informazioni, rendendo fondamentale l'accesso selettivo.

La piattaforma di integrazione low-code di Qibb aiuta a semplificare questi flussi di lavoro attraverso l'automazione e l'integrazione, portando la tecnologia direttamente dove si trovano gli utenti.

soluzione

Per affrontare queste sfide, qibb e Vidispine hanno implementato una soluzione completa in occasione di un importante torneo sportivo, concentrandosi sull'integrazione del flusso di lavoro incentrata sull'utente, sull'automazione e sull'integrazione perfetta del sistema.

Integrazione del flusso di lavoro incentrata sull'utenteLa piattaforma di integrazione qibb è progettata per adattarsi ai flussi di lavoro degli utenti esistenti. Attraverso l'integrazione con Slack, lo strumento di comunicazione preferito dalla lega, la soluzione ha consentito agli utenti di inserire facilmente contenuti nel sistema Vidispine MAM dal loro strumento preferito. Un modulo facile da usare all'interno di Slack acquisisce i metadati essenziali all'interno di una risposta, facile come collaborare con un team. Ciò ha massimizzato l’adozione e ridotto al minimo la curva di apprendimento. Gli utenti possono continuare a lavorare nel loro ambiente familiare, migliorando così la produttività e la soddisfazione.

Comprensione automatizzata riducendo gli erroriL'automazione dell'acquisizione dei contenuti era una componente centrale della soluzione. La piattaforma qibb ha completamente semplificato il processo dal momento in cui una risorsa viene inserita in Slack. qibb acquisisce i metadati, esegue l'attività di acquisizione su Vidispine e risponde con un collegamento all'originale dopo un caricamento riuscito. Questa automazione riduce drasticamente il tempo e lo sforzo necessari per assorbire i contenuti, consentendo ai dipendenti di concentrarsi su attività che creano più valore.

Riepilogo basato sull'intelligenza artificiale per informazioni più rapide

La sintesi delle conferenze stampa è stata un’altra area presa di mira dall’automazione. Integrando la tecnologia AI avanzata in Azure OpenAI, qibb e Vidispine hanno automatizzato la creazione di riepiloghi delle conferenze stampa. Ciò ha consentito ai dipendenti di accedere rapidamente agli approfondimenti chiave senza il laborioso compito di riepilogo manuale. Il riepilogo basato sull'intelligenza artificiale ha reso più semplice la diffusione più rapida delle informazioni ai media e ai fan, garantendo report tempestivi e accurati.

Inoltre, qibb è riuscita a colmare con successo il divario tra gli utenti all’interno del loro strumento di selezione principale e una nuova tecnologia di creazione di valore (OpenAI). Completamente integrato nell'interfaccia utente familiare, elimina la necessità di navigare tra più piattaforme. Soprattutto con i servizi di intelligenza artificiale, ciò ha comportato un altro enorme vantaggio: per impostazione predefinita, tutti gli utenti utilizzavano una versione di OpenAI ospitata in modo sicuro e certificata dall’azienda. Ciò elimina il rischio che gli utenti copino e incollino contenuti sensibili da MAM ad account privati ​​per migliorare la produttività.

Vantaggi per l'associazione

Il progetto ha ottenuto benefici significativi, trasformando le operazioni di gestione dei media della lega:

• Integrazione incentrata sull'utente: incorporando i flussi di lavoro in Slack, gli utenti possono continuare a lavorare sulla loro piattaforma preferita, riducendo le interruzioni e migliorando la facilità d'uso. Questo approccio incentrato sull’utente garantisce che la tecnologia sia al servizio degli utenti e non viceversa.

• Piattaforma di integrazione a basso costo: la piattaforma a basso costo di Qibb ha consentito ai dipendenti di creare e gestire flussi di lavoro automatizzati senza richiedere competenze approfondite di programmazione. Ciò ha reso la soluzione scalabile e adattabile alle esigenze future, consentendo alla lega di rispondere rapidamente alle mutevoli esigenze.

• Riepilogo basato sull'intelligenza artificiale: l'utilizzo di modelli linguistici come GPT-4 di Azure OpenAI per automatizzare il riepilogo dei contenuti stabilisce un nuovo standard nel settore. Questa innovazione migliora notevolmente l'efficienza dell'elaborazione dei contenuti, risparmiando tempo e risorse.

• Integrazione perfetta: l'integrazione tra Slack e Vidispine ha dimostrato come sistemi diversi possano essere unificati per creare un flusso di lavoro coeso. Ciò ha eliminato i silos di dati e promosso un approccio più efficiente alla gestione dei media.

Impatto sul settore dei media in generale

Gli aspetti innovativi di questo progetto contribuiscono allo sviluppo del settore dei media e della radiodiffusione in diversi modi:

• Automazione scalabile: l'approccio di Qibb evidenzia il potenziale dell'automazione scalabile all'interno dei flussi di lavoro multimediali. Altre organizzazioni possono adattare questo modello per migliorare i propri processi di gestione dei contenuti.

• Intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza dei contenuti: l'adozione dell'intelligenza artificiale nella gestione dei contenuti attraverso strumenti automatizzati di sintesi e analisi trasformerebbe le organizzazioni dei media. Questi strumenti fanno risparmiare tempo e risorse e rivelano informazioni preziose, rendendo le operazioni sui media più efficienti.

• Semplificare la collaborazione: l'integrazione di piattaforme di comunicazione come Slack nei sistemi di gestione dei media migliora ulteriormente un ambiente di gestione dei media collaborativo. Ciò avvantaggia le emittenti, le società di produzione e altre parti interessate migliorando le comunicazioni e l’efficienza del flusso di lavoro.

Conclusione del progetto

Anche casi d'uso apparentemente piccoli, come abilitare l'importazione di contenuti tramite Slack o automatizzare il riepilogo, dimostrano la potenza dell'automazione nell'affrontare le sfide reali della gestione dei media. Questo progetto ha semplificato e automatizzato con successo il flusso di lavoro dei media della lega:

• Aumentare il contenuto catturato dagli utenti consentendo una facile interazione con il MAM centrale dal loro strumento preferito.

• Risparmiare lavoro manuale automatizzando il processo di assunzione e di conferenza stampa.

• Consentire un facile aggiornamento, manutenzione e modifica dei flussi di lavoro configurati.

Integrando la tecnologia nelle applicazioni preferite degli utenti, il progetto ha garantito un flusso di lavoro fluido ed efficiente. Sfruttando soluzioni all’avanguardia come l’integrazione a basso costo e l’elaborazione dei contenuti basata sull’intelligenza artificiale, questo progetto non solo ha avvantaggiato la lega, ma ha anche creato un precedente per il futuro della gestione dei media in tutti i settori. La perfetta integrazione di sistemi precedentemente disparati ha mostrato il potenziale per creare un ecosistema di gestione dei contenuti più unificato ed efficiente. Questo approccio innovativo dimostra il potere della collaborazione, della tecnologia a basso costo e dell’intelligenza artificiale per rivoluzionare i flussi di lavoro dei media e massimizzare il valore dei contenuti sia per i creatori che per il pubblico.

