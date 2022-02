Come la detenzione di Djokovic mette in luce il problema della detenzione per immigrati in Australia

L’Australia trattiene i migranti per una media di 689 giorni, ha affermato Human Rights Watch, 12 volte più a lungo degli Stati Uniti.

La star del tennis e nove volte vincitore dell’Australian Open Novak Djokovic non è ancora in grado di superare il suo breve confino di sette giorni in Australia a gennaio.

“Mi sentivo impotente. Quando sono arrivato non mi è stato permesso di usare il telefono per tre o quattro ore. Era nel cuore della notte dall’1:00 alle 9:00. Non dormivo perché interrogavo praticamente ogni 30 minuti, ” riflettere Nei suoi giorni a Melbourne settimane dopo la sua deportazione.

“Non voglio sedermi qui a lamentarmi delle condizioni in questo centro di detenzione perché sono rimasto per sette giorni”, ha detto.

Nel caso di Djokovic, il suo visto è stato revocato bruscamente all’arrivo in Australia a causa del suo stato di vaccinazione. La sua richiesta di esenzione medica dalla vaccinazione è stata accettata da due commissioni australiane indipendenti, ma lo stato ha revocato il visto al 34enne, temendo che il suo arrivo avrebbe incoraggiato il sentimento anti-vaccino.

Decine di immigrati guardavano fuori dalle finestre mentre Djokovic attraversava il famigerato Park Hotel trasformato in centro di detenzione e se ne andava entro una settimana.

Le persone stanno in una finestra come gesto verso i manifestanti pro-rifugiati che manifestano fuori dal Park Hotel, dove si ritiene che il tennista serbo Novak Djokovic sia stato detenuto durante il suo soggiorno in Australia, a Melbourne, Australia, il 6 gennaio 2022. (Reuters)



Durante questo periodo, la richiesta di Djokovic di uno chef personale è stata respinta, quindi la star del tennis ha optato per cibo senza glutine.

Gli immigrati sono stati lamentarsi Il cibo servito nel centro di detenzione conteneva larve e muffe. Lo stesso cibo che Djokovic ha potuto rifiutare viene ancora servito ai richiedenti asilo detenuti al Park Hotel.

Gli altri residenti del centro di detenzione sono 30 migranti arrivati ​​nel Paese per ragioni molto diverse, in cerca di un rifugio sicuro, e sono ancora lì.

Djokovic se n’è andato da tempo, ma mentre il mondo ha assistito all’incarcerazione della star del tennis un mese fa, la difficile situazione degli immigrati incarcerati ha attirato l’attenzione internazionale.

in un modo nuovo Trasferimento Dopo che Djokovic è stato arrestato, Human Rights Watch ha affermato che l’Australia ha trattenuto le persone nei centri di detenzione per immigrati per una media di 689 giorni, un record 12 volte di più rispetto agli Stati Uniti.

L’organizzazione per i diritti umani ha affermato che gli Stati Uniti e il Canada, che hanno strutture di detenzione simili per gli immigrati, trattengono gli immigrati rispettivamente per 55 e 14 giorni.

“Mostra semplicemente quanto l’Australia sia completamente sola nel mondo, in termini di quanto sia spaventosa la detenzione a tempo indeterminato e che non esiste una data di fine”, ha affermato Sophie McNeil, ricercatrice australiana di Human Rights Watch.

“Altri paesi che la pensano allo stesso modo non fanno niente come noi”.

La legge australiana richiede che tutti i non cittadini che entrano nel paese siano detenuti senza un visto valido, ma il periodo di detenzione era originariamente progettato per ottenere informazioni di base su salute, identità, sicurezza e informazioni di base a sostegno di una domanda di visto per richiedenti asilo. .

Manifestanti pro-rifugiati tengono un cartello fuori dal Park Hotel, dove il tennista serbo Novak Djokovic è detenuto durante il suo soggiorno a Melbourne, Australia, 9 gennaio 2022 (Reuters)



Dall’altro i difensori dei diritti umani indicando Tuttavia, la detenzione obbligatoria dell’immigrazione supera di gran lunga il tempo necessario per raccogliere le informazioni di base.

Alcuni immigrati, compresi i bambini, sono stati trattenuti per periodi molto lunghi, anche anni, pur non avendo violato alcuna legge se non quella di non avere un visto valido per entrare nel Paese. Con la legge sull’immigrazione del 1958 del paese che non stabilisce limiti di tempo per la detenzione per immigrati, non hanno idea di quanto tempo verranno rilasciati dopo essere stati detenuti o se verranno mai rilasciati.

Ismael Hussain, un immigrato somalo di 30 anni, si sente “marcio” nello stesso centro di detenzione in cui risiedeva il tennista. Ma la detenzione di Hussein è stata molto più lunga, quasi nove anni.

Da quando sono nato, non ho visto pace a Mogadiscio. Al-Shabaab mi ha rapito e torturato e ha cercato di costringermi a unirmi a loro, ed è allora che ho capito che dovevo scappare”. Raccontare Il Sydney Morning Herald, parlando al telefono dalla sua stanza.

“Ero solo rattristato dal fatto che la vita di una persona che è stata trattenuta solo per pochi giorni fosse più preziosa di tutti noi che l’abbiamo tenuta per quasi 10 anni”, ha detto Hussain, ricordando l’arresto di Djokovic.

L’immigrato di 30 anni sente che l’unica cosa buona di tenere stretto il famoso giocatore è l’attenzione che ha portato con sé.

“Potrebbe avere un posto in cui tornare e loro lo accoglierebbero a braccia aperte”, ha detto. “Se torniamo indietro, saremo accolti con un colpo”.

Fonte: TRT World