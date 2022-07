Come controllare i codec audio Bluetooth supportati su Android e passare da uno all’altro

Le cuffie Bluetooth sono innegabilmente convenienti, ma non corrispondono agli auricolari cablati in termini di qualità del suono. Questo non vuol dire che tutte le cuffie cablate siano migliori di loro Cuffie Bluetooth. È solo che ci sono molti dati che puoi trasferire tramite Bluetooth. Il Bluetooth non è eccezionale per trasferire una grande quantità di dati ad alta velocità. È qui che entrano in gioco i codec Bluetooth.

Che cos’è un codec Bluetooth?

I codec audio Bluetooth sono algoritmi complessi che comprimono l’audio in piccoli pacchetti per una trasmissione wireless più veloce. SBC e AAC sono i due codec comuni per i quali troverai supporto sulla maggior parte delle cuffie Bluetooth. Sono anche chiamati codec con perdita perché comprimono notevolmente i dati, mirando alla stabilità e alla velocità rispetto alla qualità audio. Poi ci sono codec speciali come aptX e LDAC che offrono velocità di trasmissione più elevate e una latenza inferiore ma sono disponibili solo su cuffie costose.

Come verificare quali codec Bluetooth sono supportati sul tuo telefono Android?

Android supporta nativamente un’ampia gamma di codec audio tramite Bluetooth, ma questa è solo una parte della storia. Per poter utilizzare un particolare codec, deve essere supportato da entrambi, un file Dispositivo Android E anche l’auricolare/cuffia/altoparlante.

Per controllare l’elenco dei codec Bluetooth supportati supportati sul tuo dispositivo Android, vai a Impostazioni > Opzioni sviluppatore > Codec audio Bluetooth.

La maggior parte dei telefoni Android supporta i seguenti codec audio Bluetooth:

SBC

AAC

aptX

aptX HD

LDAC

adattamento aptX

aptX TWS

LHDC

Se possiedi un telefono Samsung, puoi anche ottenere il Samsung Scalable Codec, un codec speciale compatibile solo con select Telefoni Galaxy e Galaxy Buds.

Per vedere quali codec audio sono supportati dal tuo dispositivo Bluetooth, seleziona la casella del prodotto o visita il sito Web del produttore.

Come modificare il codec Bluetooth per ottenere le migliori prestazioni?

La modifica del codec Bluetooth può migliorare la qualità del suono, ridurre la latenza e migliorare la stabilità. Per ottenere il massimo dalle tue cuffie Bluetooth, dovresti sempre utilizzare il miglior codec che il tuo dispositivo ha da offrire: qualsiasi cosa diversa da SBC conterà come migliore. Ecco come farlo.

Esistono due modi per modificare i codec Bluetooth sul tuo telefono Android:

Primo metodo

Collega le cuffie Bluetooth al tuo smartphone Android.

Vai su Impostazioni > Bluetooth e dispositivi o dispositivi connessi.





Tocca l’icona a forma di ingranaggio che appare accanto al dispositivo Bluetooth connesso.

Qui vedrai un interruttore chiamato HD audio. Abilitalo per assicurarti di utilizzare il miglior codec disponibile.

Nota che alcune skin OEM omettono la sintassi “HD audio” e includono solo il nome del codec.

metodo secondario

Vai su Impostazioni > Informazioni sul telefono.

Continua a toccare “Numero build” finché non vedi “Sei uno sviluppatore ora” o “Le impostazioni dello sviluppatore sono abilitate”.

Vai alle impostazioni dello sviluppatore e scorri verso il basso fino a “Bluetooth Audio Codec”.

Fare clic su di esso per visualizzare l’elenco dei codec Bluetooth disponibili.





Seleziona un codec di alta qualità supportato dalle cuffie, come aptX, aptX HD o LDAC. Nelle versioni recenti di Android, i codec che il tuo dispositivo Bluetooth non supporta sono disattivati. Alcune versioni precedenti ti permetteranno di selezionare qualsiasi codec. Tuttavia, non farà alcuna differenza a meno che le tue cuffie non lo supportino.

conclusione

Mentre alcuni smartphone scelgono automaticamente il miglior codec disponibile quando si collegano cuffie/altoparlanti Bluetooth, alcuni adottano un approccio conservativo e optano per SBC. Ciò significa che potresti non ottenere il miglior suono e tempo di risposta che le tue cuffie possono offrire. Ma se segui i passaggi precedenti, puoi ottenere il miglior suono e prestazioni possibili dal tuo dispositivo.