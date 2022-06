Come aggiungere un video di YouTube a Presentazioni Google

Vuoi trasmettere la tua presentazione di Presentazioni Google tramite Compreso il video di YouTube dentro? In tal caso, utilizza la funzione diapositive integrata per incorporare i video di YouTube con opzioni personalizzabili. Ti mostreremo come farlo.

Quando incorpori un video di YouTube, puoi riprodurlo dall’inizio o in un tempo specifico. Puoi anche scegliere quando termina il tuo video. Inoltre, se non desideri che il video venga riprodotto, puoi disattivare l’audio del video, come spiegheremo di seguito.

Incorpora il video di YouTube in Presentazioni Google

Per incorporare un video di YouTube in Presentazioni Google, devi prima ottenere i tuoi video URL (link al sito). Puoi ottenere questo URL accedendo alla pagina del video su YouTube e quindi copiando il collegamento che appare nella barra degli indirizzi del tuo browser web. Il collegamento dovrebbe assomigliare a questo:

https://www.youtube.com/watch?v=GEhZHMtCO5U

Una volta che il collegamento al video è pronto, avvia il processo di incorporamento del video aprendo prima un browser web sul tuo computer e avviandolo Presentazioni Google. Sul sito, seleziona la presentazione in cui desideri aggiungere un video.

Con la presentazione aperta, nella barra laterale sinistra, fai clic sulla diapositiva in cui desideri incorporare il video. Quindi, dalla barra dei menu di Presentazioni Google, seleziona Inserisci > Video.