Come aggiornare Google Chrome

Puoi fare molto con Google Chrome, motivo per cui il suo utilizzo diminuisce con i browser Internet concorrenti come Edge, Firefox e Safari. Anche la facilità d’uso è un grande punto di forza, dalla sincronizzazione tra piattaforme agli aggiornamenti silenziosi.

Per la maggior parte, questi aggiornamenti sono con il pilota automatico; Non devi fare molto dopo aver aperto e chiuso la finestra del browser. Ma ci sono delle eccezioni. Se vuoi assicurarti che Google faccia il suo lavoro, ecco come.

Programma di rilascio di Chrome

Google ha Programma pubblicamente disponibile Con date chiave stimate e date di rilascio ufficiali per le prossime versioni di Chrome. Queste versioni includono anche il lavoro svolto per aggiornare le versioni Android, Chrome OS, desktop e iOS del browser.

Il programma di solito ha una nuova versione ogni mese o due. Chrome 89, ad esempio, è arrivato a marzo 2021, seguito da Chrome 90 ad aprile e Chrome 91 a fine maggio. Chrome 92 dovrebbe essere lanciato alla fine di luglio e Chrome 93 verrà inizialmente lanciato alla fine di agosto.

Gli aggiornamenti sono automatici. Quando sarà disponibile, Chrome lo applicherà la prossima volta che aprirai la finestra del browser. Con così tanti utenti, possono essere necessari da pochi giorni a un’intera settimana prima che tutti ottengano l’ultima versione. Ma se non chiudi il browser tra una sessione e l’altra, non arriverà alcun aggiornamento. In questo caso, puoi anche eseguire un aggiornamento manualmente per assicurarti di utilizzare la versione più recente.

Aggiorna Chrome sul desktop

Puoi sapere quando Chrome ha un aggiornamento perché l’icona di aggiornamento apparirà nell’angolo in alto a destra del browser. Alla fine questa icona passerà da verde a gialla e poi a rossa se non riavvii Chrome, indicando che l’istanza non è aggiornata.

Se hai un aggiornamento in sospeso, tocca l’icona nell’angolo destro e seleziona aggiornamento di google chrome. Chrome si chiuderà e riavvierà il browser con l’aggiornamento applicato.

Quale versione di Chrome sto utilizzando?

Se non viene visualizzato alcun avviso, ma desideri sapere quale versione di Chrome stai utilizzando, fai clic sull’icona a tre punti nell’angolo in alto a destra e seleziona Aiuto > Informazioni su Google Chrome. Sul cellulare, apri il menu a tre punti e seleziona Impostazioni > Informazioni su Chrome (Android) o Impostazioni> Google Chrome (iOS).

Qui Chrome ti dice quale versione stai utilizzando, nel mio caso la versione 90.0.4430.212 (la versione ufficiale) (64 bit). Questa pagina ti ricorderà anche eventuali aggiornamenti in sospeso e ti darà la possibilità di installarli facendo clic sul pulsante Riavvia.

Aggiorna su iPhone

La maggior parte degli utenti di iPhone ha probabilmente determinate app da aggiornare automaticamente. Per controllare lo stato di questa impostazione, vai a Impostazioni> App Store> Aggiornamenti app e accenderlo (o spegnerlo).

Per controllare manualmente, apri l’app App Store e cerca l’app Chrome. Se il pulsante accanto dice “Apri”, l’app è aggiornata. Se dice “Aggiorna”, toccalo per ottenere l’ultima versione.

o scegli Oggi Nella parte inferiore dell’app App Store, tocca l’icona del tuo profilo in alto a destra e scorri verso il basso per vedere se Chrome è nell’elenco in Aggiornamenti disponibili/prossimi. In tal caso, tocca Aggiornare.

Aggiorna su Android

Le app Android vengono aggiornate automaticamente per impostazione predefinita. Puoi verificare se questa funzione è attiva per te nell’app Google Play. Fai clic sull’icona del tuo profilo e tocca Impostazioni > Generali > App di aggiornamento automatico, quindi scegli Requisiti di rete per gli aggiornamenti automatici o disattivali completamente.

Puoi quindi aggiornare manualmente Chrome in Le mie app e i miei giochi in Google Play. Se l’icona di Google Chrome si trova nell’elenco degli aggiornamenti in sospeso, fai clic sul pulsante Aggiorna accanto ad essa. Se non è inclusa nell’elenco, l’app Chrome è già aggiornata.