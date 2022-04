Clubhouse sta lavorando su giochi in camera per incoraggiare la conversazione tra gli utenti

La popolare piattaforma di chat vocale Clubhouse ha escogitato una nuova idea per coinvolgere gli utenti. Nei prossimi giorni, la piattaforma potrebbe rilasciare giochi in-room che incoraggeranno la conversazione sulla piattaforma. Questo sviluppo arriva dopo che Clubhouse ha recentemente annunciato la sua modalità oscura per gli utenti Android e iOS. Continua a leggere per saperne di più sulla funzione Clubhouse Games che potrebbe essere lanciata in futuro.

per me crisi tecnologica, Clubhouse sta testando una nuova funzionalità di gioco in camera sia per Android che per iOS. L’app social basata sulla voce del sito ha confermato che lancerà un gioco che incoraggerà le conversazioni tra gli utenti e fornirà un ambiente amichevole in cui conoscersi. nome del gioco jolly. Gli utenti possono avviare il gioco facendo clic sull’opzione Start Room e quindi facendo clic su “Giochi”.

La funzione di gioco in camera Clubhouse sarà lanciata a breve

È interessante notare che gli utenti potranno giocare mentre si trovano nella chat room vocale, insieme ad altri utenti interessati a partecipare. Ad esempio, dillo a Clubhouse Prendi Crunch Può porre diverse domande agli utenti. Descrizione del file jolly Sulla foto fornita dal post, si legge: “Accelera la stanza con un gioco di domande e risposte che fa parlare le persone. È come obbligo o verità tranne che non hai 14 anni e nessuno deve rubare la vodka da i loro genitori.”

foto: Tech Crunch / Club House

L’idea è chiara: Clubhouse vuole che gli utenti trascorrano più tempo sull’app e questo dovrebbe essere in grado di farlo. Se le domande che l’app pone agli utenti sono davvero divertenti, potrebbe essere una sessione Clubhouse davvero lunga e divertente, anche con estranei. Tuttavia, gli utenti dovrebbero tenere presente che l’app non ha ancora lanciato la funzione di gioco in camera e la sta solo testando.

Nelle notizie correlate, Clubhouse Voice Rooms ora supporterà l’invio di messaggi di testo. In un aggiornamento annunciato di recente, Clubhouse ha aggiunto la possibilità di inviare e ricevere messaggi di testo sull’app. L’app dice di capire che tutti gli utenti potrebbero non voler alzare la mano e parlare mentre gli altri stanno ascoltando. Alcuni utenti vogliono solo far parte della conversazione con il pubblico. Continua a leggere per saperne di più sulla nuova funzionalità.