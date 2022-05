Classifiche del Regno Unito: Nintendo Switch Sports e LEGO Star Wars mantengono i primi due punti

Questa settimana nelle classifiche del Regno Unito, non ci sono assolutamente cambiamenti in cima! Cambia la versione principale per aprile, Nintendo Switch Sportsaldamente bloccato al primo posto, con LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Mantiene anche la sua posizione dietro il gioco controllato dal movimento.

Alcuni altri giochi Switch hanno visto una piccola spinta in più questa settimana – Mario Kart 8 Deluxe È un pilastro nella top ten, ma è tornata al quarto posto e Kirby e la terra dimenticata Dalle nove alle cinque. Sembra che molte persone non ne abbiano mai abbastanza del loro primo vero gioco 3D Kirby, e non ti biasimiamo!

Vede una sorpresa Mario + Rapids Kingdom Battle È tornato tra i primi 40, seduto magnificamente a 36, ​​fino alla vendita Respiro della natura. C’erano un certo numero di voci di acquisizione Riguardo allo sviluppatore di giochi Ubisoft, che ha preoccupato alcuni di noi poiché non abbiamo sentito quasi nulla del sequel, Mario + Rapids scintille di speranzadalla sua presentazione all’E3 lo scorso anno.

Al di fuori dei giochi relativi a Nintendo, la top ten ha visto un sorprendente ritorno per PC e PlayStation Martial Arts brawler SevoDopo essere stato tra i primi 40 per alcune settimane buone. Probabilmente l’aggiornamento della scorsa settimana, ad es Il nostro sito gemello Push Square è coperto – Hai attirato molti nuovi giocatori?

