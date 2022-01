https://tr.sputniknews.com/20220103/hindistanda-musluman-kadinlari-satisa-cikaran-uygulama-kapatildi-1052357859.html

Chiusa un’app che “vende” donne musulmane in India

Chiusa un’app che “vende” donne musulmane in India

In India, un’app in cui le immagini di oltre 100 donne musulmane venivano caricate senza permesso è stata chiusa e le donne in questione sono state “messe in vendita”. Applicazione … 03.01.2022, Sputnik Turchia

2022-01-03T16:26+0300

2022-01-03T16:26+0300

2022-01-03T17:01+0300

la terra

India

Islam

musulmano

Donne

caso, chiamare

asta

saldi

Richiesta

asta

/html/head/meta[@name=”og:title”]/@Contenuto /html/head/meta[@name=”og:description”]/@Contenuto

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052358038_0:0:940:529_1920x0_80_0_0_2839db57eff1f78f6f993715be61c423.jpg

Un’app chiamata “Bulli Bai” creata dalla piattaforma indiana GitHub ha messo all’asta donne musulmane online. Il giornalista Esmat Ara, il cui nome e la foto sono apparsi sull’app Bulli Bai, ha presentato una denuncia alla polizia di Delhi nel fine settimana. La denuncia di Ara si basava sull'”incoraggiare le molestie sessuali e l’odio religioso”. A Mumbai, la polizia ha intentato una causa contro diversi utenti di Twitter e sviluppatori di app, a seguito della denuncia di un’altra donna nella lista Poly Pay. Una pluripremiata attrice di Bollywood e persino la madre di uno studente universitario scomparso nel 2016. La maggior parte delle donne le cui foto dell’app Bulli Bai sono state caricate sui loro account sui social media durante il fine settimana hanno condiviso che erano per un grande shock e che loro erano così scioccati. Il ministro dell’Informazione e della Tecnologia Ashwini Vaishnau ha annunciato sabato che la deputata di Shiv Sena Priyanka Chaturvedi ha dichiarato in risposta al ministro Vaishnau: “Oltre a chiudere la piattaforma, c’è acqua che crea tali siti. È importante punire i criminali”. Donne musulmane in India. Nel luglio 2021 è stata lanciata un’app chiamata “Sulli Deals” e le donne musulmane indiane si sono lamentate del fatto che le loro foto venivano utilizzate su questa piattaforma senza autorizzazione.

https://tr.sputniknews.com/20210314/hindistanda-tapinaktan-su-icen-musluman-genc-saldiriya-ugardi-1044024097.html

https://tr.sputniknews.com/20200731/hindisonda-musluman-genc-inek-eti-tasidigi-iddiasiyla-linc-edildi-1042569838.html

India

Sputnik Turchia [email protected] +74956456601 MIA “Rosiya Segodnya”

2022

Sputnik Turchia [email protected] +74956456601 MIA “Rosiya Segodnya”

ultime notizie

p_BAMBINO

Sputnik Turchia [email protected] +74956456601 MIA “Rosiya Segodnya”

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052358038_76:0:912:627_1920x0_80_0_0_cba2f58ab9bde6721be87359af4dcf78.jpg

Sputnik Turchia [email protected] +74956456601 MIA “Rosiya Segodnya”

Sputnik Turchia [email protected] +74956456601 MIA “Rosiya Segodnya”

India, Islam, Musulmano, Donna, Stato, Asta, Vendita, Pratica, Asta