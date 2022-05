Casuale: la Francia vieta termini di gioco come “esport” per preservare la purezza della lingua

Nel tentativo di mantenere la purezza della lingua francese, i funzionari in Francia hanno vietato termini di gioco comuni come “pro-gamer” e “Streamer”. D’ora in poi, le comunicazioni ufficiali del governo utilizzeranno termini più tradizionali come “joueur-animateur en direct” invece di “streamer”, che letteralmente si traduce in “host del giocatore dal vivo” e il leggermente più indulgente “joueur professionnel” di “pro- gamer, che, come avrai senza dubbio intuito, si traduce in “giocatore professionista”.

La decisione è stata presa dopo aver consultato il Ministero della Cultura francese, che ha dichiarato all’AFP (“Agence France Presse”) che il settore dei giochi in particolare è attualmente disseminato di termini di gioco specifici che potrebbero fungere da “barriera alla comprensione” da parte di qualsiasi non giocatori.

Il cambiamento è ora vincolante per qualsiasi funzionario pubblico in Francia, anche se a questo punto della stampa francese rimane alquanto improbabile che il cambiamento penetri nella vita quotidiana dei cittadini francesi.

Altri termini interessati dal cambiamento includono “eSports”, che ora è “jeu video de competition”, e “cloud gaming” che ora è “jeu video en nuage”. Tutto sommato, pensiamo che abbia senso; lingua francese lui è Pretty e parole come “eSports” non hanno lo stesso… je ne sais quoi. Ehi, guarda cosa abbiamo fatto!

