Campionato Sei Nazioni – Dobbiamo preoccuparci per gli azzurri?

DottDue settimane dopo l’epico match contro l’Irlanda e la clamorosa sconfitta (19-32) che ha segnato la fine di un’impressionante serie di diversivi, domenica alle 16:00 Challenge the Blues, un altro grande tassello in questo Sei Nazioni con la Scozia. Dopo aver vinto in Inghilterra (29-23) e aver dominato il Galles (35-7), lo Chardonnay XV è arrivato allo Stade de France in piena fiducia.

Per la squadra di Fabian Galletti sarà soprattutto l’occasione per andare avanti, dopo questa battuta d’arresto e la delicata prima partita in Italia (24-29), segnata da un’estrema indisciplina. In sostanza, lo staff sta ancora pensando all’idea di prepararsi il più possibile a un evento importante di quest’anno: i Mondiali che si stanno organizzando in Francia.

Giocatori fisicamente esausti

Con molti giocatori stanchi e personaggi chiave meno conosciuti come Gregory Aldrete, Roman Ntamack e persino la stella del Blues, Antoine Dupont, il XV dalla Francia sta prendendo il sopravvento all’inizio del torneo. Non abbastanza per suonare l’allarme, secondo Jean-Pierre Elisalde. A il punto, che è stato nazionale francese e allenatore dell’Aveyron Bayonne, fa un bilancio preliminare delle due partite dei Blues. “Siamo un po’ nel vuoto per questa squadra e questo ha senso. Hanno avuto un’ondata di successo e quando mangi molto nel pomeriggio, hai meno appetito la sera. A volte è necessario interiorizzare il successo , è difficile ricominciare e il personale deve trovare i mezzi per riavviare la macchina”.

Con un’infermeria affollata e alcuni grandi nomi come Cameron Wookey e Gabin Villiers in disparte, anche Fabian Galthe ha dovuto adattarsi. Per chi ne è capace, alcuni si sono comunque distinti e hanno colto l’occasione come Thibaud Flament, seconda linea dello Stade Toulouse ed Ethan Dumortier, capocannoniere della Top 14 con il LOU (Lyon Olympique Universitaire). “Con quest’ultimo, il rugby francese ha scoperto ancora una volta una bestia”, afferma Jean-Pierre Ellisalde. Ha questa capacità di resistere ai placcaggi e agli impatti, in uno stile diverso da Damian Penaud, è più flessibile, ma con la sua velocità è impressionante. »

“Guarda come si comportano gli uomini nella sconfitta.”

Da parte sua, l’allenatore Fabien Galthier ha visto che questa battuta d’arresto da parte del Dublino potrebbe essere vantaggiosa per la sua squadra. “Devi capire come ci darà le chiavi per essere migliori: è fisico, tecnico e strategico. Siamo caduti, dobbiamo rialzarci. È interessante come gli uomini operano in caso di sconfitta”. mantenere i propri giocatori vigili: a parte Owenyi Atunyu, squalificato e sostituito da Mohamed Hawass, contro la Scozia sarà la stessa squadra dello slasher irlandese.

Enormi aspettative, pressione decuplicata, status di favorito: questo non accadeva ai Blues da molti anni. Non è facile, secondo Jean-Pierre Elisal, affrontare questo nuovo segno. “Lo stato dei favoriti fa molto bene alla mente ma può anche essere una trappola. Ma per i Blues non è un caso, è il risultato dei loro ottimi risultati. È ovviamente gratificante per loro perché questo è un momento molto squadra competitiva, ma ora tutti li stanno aspettando e al minimo livello di scarso rendimento si riducono Forse questa sconfitta in Irlanda è una benedizione sotto mentite spoglie nell’esperienza e nell’apprendimento di questa squadra.

Poco più di sei mesi dopo l'inizio della Coppa del Mondo in casa con Francia e Nuova Zelanda che hanno dato il via alla partita inaugurale l'8 settembre 2023, gli uomini di Fabien Galetti sono più sotto i riflettori che mai. Alla ricerca del suo primo successo mondiale, il XV di Francia sa che la strada sarà ancora molto lunga e gli ostacoli saranno tanti. Il Test contro la Scozia fornirà nuove risposte ricche di insegnamenti.