calcio. La riuscita fuga dell’ex Gauthian Corsones Bordelez a Milano

IOFuori dagli occhi, vicino al cuore. Quasi due anni dopo essere partita per l’Italia, Goutia Qarchoni, 27 anni, sorride ampiamente parlando della sua avventura a Bordeaux (2016-2021). “Con il senno di poi, quattro anni e mezzo sono tanti, ma passano così in fretta. Ho imparato molte cose, soprattutto su me stesso. Ho incontrato persone che mi hanno segnato per il resto della mia vita, mentori e fatto forti amicizie, è stato…

IOFuori dagli occhi, vicino al cuore. Quasi due anni dopo essere partita per l’Italia, Goutia Qarchoni, 27 anni, sorride ampiamente parlando della sua avventura a Bordeaux (2016-2021). “Con il senno di poi, quattro anni e mezzo sono tanti, ma passano così in fretta. Ho imparato molte cose, soprattutto su me stesso. Ho incontrato persone che mi hanno segnato per il resto della mia vita, mentori e reso forte amicizie È stato un grande passo nella mia carriera.

Arrivata all’inizio della struttura femminile, l’ha lasciata con la qualificazione alla UEFA Champions League nel giugno 2021 (1). “Nelle ultime due stagioni abbiamo trovato gli ingredienti, un equilibrio collettivo, per raggiungere i nostri obiettivi. Nel 2020 avevamo una squadra molto grande e senza il Covid avremmo potuto vincere davvero tutto, campionato e coppa”, ricorda la nativa Lione dove si è allenata prima di crescere al Paris Saint-Germain (2013-2016).

L’Italia a tutta velocità

La voglia di “scoprire qualcos’altro” l’ha portata oltralpe dove il calcio femminile si sta sviluppando con i top club che di recente stanno investendo. “Tutto si moltiplica. A livello di ragazzi l’Inter è più grande del Lione, ad esempio, che è comunque un grande club. Tutte le strutture, per tutte le squadre, sono sullo stesso piano, come l’organico più numeroso”.

Sul campo, Ghutia al-Qarshuni ha osservato un torneo più serrato che in Francia e una rapida progressione. “Quest’anno nessuna squadra francese è arrivata in semifinale di Champions League, cosa che fino a poco tempo fa sembrava impossibile. Ciò dimostra che il calcio femminile si sta sviluppando in Inghilterra, Spagna e ora in Italia”.

Con il passaggio al professionismo la scorsa estate, il Campionato di Prima Divisione Femminile è stato riformato: solo 10 squadre, ma la seconda fase con i playoff e la partita.

“(A Bordeaux) ho incontrato persone che mi hanno segnato per tutta la vita, mentori e stretto forti amicizie”.

Così, questo fine settimana, l’Inter “Regista” (allenatore) giocherà il suo terzo derby di Milano della stagione tra due squadre in lotta per 3.H Un posto dietro Roma e Juventus. I primi due si sono rivelati largamente favorevoli all’Inter. “Abbiamo tifosi che ci seguono ovunque e li ringrazio perché uno sport senza tifosi non è la stessa cosa, come si vede. Durante il derby ti viene ancora più entusiasmo per affrontarlo”.

L’eredità di Pierrot

In Italia, la centrocampista ha trovato un equilibrio in campo, crescendo in diverse organizzazioni e dove i suoi compagni la cercano sistematicamente: “Mi piace essere completamente libera, muovermi tra le linee, lavorare in difesa e in attacco. In Italia la tattica è importante. , ma l’ho ammirata molto a Bordeaux.” Grazie a Pierrot (Labat).

Serenity continua nella sua vita, avendo recentemente preferito prolungare il contratto fino al 2025. “Mi piace vivere a Milano, è una città molto bella e piacevole, un po’ simile a Bordeaux come qualità della vita, anche se è anche più grande, è la capitale economica dell’Italia, offre il gotico Qarchouni, che ha passato sei mesi a Boston tra il Paris Saint-Germain e il Bordeaux, ho imparato l’italiano per rispetto, mi sono adattato e amo questa lingua, lei canta, ti mette bene Umore. “

Campionessa del Mondo Under 17 e d’Europa Under 19 con la Francia, la numero 5 dell’Inter (per mezzo 10, il suo numero preferito che non era gratuito) ha appena ritirato la selezione algerina. Firmata due volte all’esordio (4-0 contro la Tanzania il 9 aprile). “Ho avuto l’opportunità di giocare per la Francia. Oggi ho l’opportunità di rappresentare l’Algeria. Man mano che avanziamo nella nostra carriera, cresciamo anche come persona, come donna. Siamo tutti guidati da convinzioni e valori e ho l’opportunità di rappresentarli, di dare merito a ciò che è importante per me. Sono orgoglioso e felice della mia scelta. Ho provato una forte emozione quando l’ho annunciato alla mia famiglia. »

E, come sempre, con l’obiettivo di “salire e andare più in alto possibile”.