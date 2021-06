Británie zaznamenala nejvíc případů koronaviru od února. Nakažení jsou především mladí nenaočkovaní | iROZHLAS

Nákaza koronavirem se ve Velké Británii za poslední den potvrdila u 11 007 lidí, což je nejvíce od 19. února, kdy nakažených za jediný den přibylo 12 027. Dalších 19 lidí po nemoci covid-19 v zemi se zhruba 67 miliony obyvatel v uplynulém dni zemřelo. Jde o nejvyšší denní počet úmrtí od 11. května. S odkazem na vládní details o tom informovala agentura Reuters.



Londýn

22:23 17. června 2021

Kdy stávající vlna koronaviru v Británii dosáhne vrcholu, podle odborného poradce vlády Chrise Whittyho stále není jasné. Ilustrační foto | Zdroj: Reuters

V Británii od začátku pandemie zemřelo 127 945 infikovaných, což je nejvíce v Evropě. V přepočtu na obyvatele je na tom řada evropských zemí hůře, včetně Itálie, České republiky, Slovenska, Maďarska či Polska.



První dávku očkování proti covidu-19 dostalo na 80 procent dospělých Britů a asi 58 procent dospělé populace má za sebou dávky obě, což zemi řadí k nejproočkovanějším na světě.

Navýšení o 34 procent

Ve srovnání s uplynulým týdnem se však počty nově nakažených v Británii zvýšily o 34 procent, nejvíce zastoupeni mezi nově nakaženými jsou mladí lidé, kteří zatím nebyli očkováni. Zhruba 95 procent nových případů v Británii navíc tvoří varianta delta, která byla poprvé odhalena v Indii a je podle odhadů britských vládních expertů o 40 až 80 procent nakažlivější než původně dominantní mutace alfa, známá také jako britská mutace.

Prudké rozšíření mutace delta v pondělí přimělo premiéra Borise Johnsona odložit finální etapu rušení protiepidemických opatření. Původně se předpokládalo, že omezení budou zrušena 21. června, nové datum je 19. července.



Kdy stávající vlna koronaviru v Británii dosáhne vrcholu, podle odborného poradce vlády Chrise Whittyho stále není jasné. Dodal však, že rozhodně budou další hospitalizace i úmrtí. Kromě toho Whitty varoval, že další vlna nákazy může přijít koncem podzimu či v zimě.

„Pokud jde o střednědobý výhled, očekávám, že nás čeká další zimní nárůst, pozdní podzimní až zimní nárůst, a to proto, že víme, že zima a podzim svědčí respiračním virům, takže by bylo překvapivé, kdyby (to období) tomuto vysoce nakažlivému respiračnímu viru nesvědčilo,“ řekl.

V pondělí zveřejněná analýza britské vládní zdravotní agentury Public Health England (PHE) nicméně dospěla k závěru, že dvě dávky vakcín, které se v Británii používají nejčastěji, velmi účinně chrání před nutností hospitalizace při nákaze variantou delta – u vakcíny od společností Pfizer a BioNTech v 96 procentech, u vakcíny od firmy AstraZeneca v 92 procentech.

ČTK



