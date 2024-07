Borsa di studio GIST per studiare gratuitamente in Corea del Sud 2024-2025

La borsa di studio internazionale GIST 2024-2025 è ora aperta a studenti di tutto il mondo. Questa borsa di studio interamente finanziata coprirà tutte le tasse per gli studenti selezionati. GIST offre un'opportunità unica di studiare e vivere in uno dei paesi tecnologicamente più avanzati al mondo. Il campus GIST si trova nel cuore della “Silicon Valley” della Corea del Sud, circondato da importanti aziende tecnologiche, istituti di ricerca e venture capitalist. Gli studenti GIST beneficiano di risorse e strutture moderne, che consentono loro di studiare in un ambiente tecnologico leader a livello mondiale. GIST offre anche una comunità vivace e solidale, con molte opportunità di sviluppo personale e leadership. Se stai cercando un'esperienza educativa ricca e stimolante, la borsa di studio internazionale GIST 2024-2025 in Corea del Sud fa per te!

Il programma di borse di studio interamente finanziato 2024-2025 è una collaborazione tra GIST e il Ministero coreano della Scienza e della Tecnologia e mira ad attrarre studenti internazionali di talento a studiare in Corea del Sud. GIST è una delle principali università scientifiche e tecnologiche in Corea e si colloca tra le migliori al mondo. Questo programma è un'eccellente opportunità per gli studenti internazionali di continuare i loro studi al GIST. Le borse di studio GIST sono altamente competitive e verranno selezionati solo i candidati più meritevoli. I programmi disponibili includono ingegneria elettrica e informatica, scienza dei materiali, ingegneria meccanica, scienze della terra e ingegneria ambientale, nonché scienze della vita, fisica, fotonica, chimica, scienze biomediche, nanomateriali e tecnologia integrata.

Il Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), fondato nel 1993, è una delle principali università di ricerca della Corea del Sud. Conosciuto per la sua ricerca all'avanguardia e l'eccellenza accademica, GIST offre una vasta gamma di programmi universitari e post-laurea in settori quali ingegneria, scienza e tecnologia. Situato nella pittoresca città di Gwangju, GIST offre un ambiente ideale per studiare e vivere. Grazie alle sue strutture moderne e all'impegno nella ricerca, GIST è pronta a diventare una delle migliori università del mondo.

Dettagli della borsa di studio internazionale GIST 2024-2025:

Paese ospitante: Corea del Sud

Corea del Sud Università : Istituto di scienza e tecnologia di Gwangju

Istituto di scienza e tecnologia di Gwangju Livello di configurazione: Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca integrati

Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca integrati Copertura finanziaria: Completamente finanziato

Completamente finanziato Eleggibilità: studenti internazionali

Vantaggi del programma di borse di studio GIST 2024-2025:

Esenzione dalle tasse universitarie: 3.415.000 won a semestre

Permesso mensile: Studenti del Master: 140.000 won Dottorandi: 295.000 won

assicurazione sanitaria

Compensazione del viaggio

Assistente di ricerca per i partecipanti a progetti di ricerca

Programmi disponibili:

Facoltà di Ingegneria Elettrica e Informatica

Facoltà di Ingegneria Meccanica

Facoltà di Scienze della Vita

Dipartimento di Fisica e Scienza dei Fotoni

Dipartimento di Scienze e Ingegneria Biomedica

Scuola di Intelligenza Artificiale

dipartimento di chimica

Scuola Tecnologica Integrata

Facoltà di Scienza dei Materiali

Facoltà di Scienze della Terra e Ingegneria Ambientale

Criteri di ammissibilità:

Tutti gli studenti internazionali possono presentare domanda.

I candidati al Master devono avere una laurea o titolo equivalente.

I candidati al dottorato devono avere un master o un titolo equivalente.

È richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Documenti richiesti :

Modulo di dichiarazione dei documenti di domanda (modulo 1)

Trascrizioni e certificati ufficiali

Due lettere di raccomandazione

Test di conoscenza della lingua inglese

una copia del passaporto

Data specifica :

La scadenza per presentare domanda per la borsa di studio GIST 2024-2025 è il 15 ottobre 2024.

Come applicare:

Le domande per le borse di studio GIST devono essere presentate online. Assicurati di compilare attentamente il modulo di domanda online e di allegare tutte le copie dei documenti richiesti. Riceverai una notifica una volta che la tua candidatura sarà stata valutata. Dopo tale comunicazione, dovrai completare il processo di immatricolazione presentando la documentazione richiesta in formato cartaceo e versando la quota di iscrizione (gli studenti in difficoltà economiche potranno richiedere l'esenzione dalla tassa di iscrizione).