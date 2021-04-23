Bloomberg узнал о планах Байдена почти вдвое повысить налог для богатых :: Экономика :: РБК

22 minuti ago Allegria Manna

Месяц назад агентство писало, что президент США планирует самое значительное с 1993 года повышение налогов. Налоговая ставка на прирост капитала для зарабатывающих не менее $1 млн может возрасти почти в два раза, выяснил Bloomberg

Джо Байден

(Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден намерен предложить повышение налоговой ставки на прирост капитала для богатых почти в два раза, до 39,6%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами главы государства.

По словам собеседников агентства, Байден хочет повысить налог с целью покрыть большую часть социальных расходов, которые направлены на устранение неравенства. Сейчас налоговая ставка для американцев с годовым доходом в размере $1 млн и более составляет 20%.

Как отмечает Bloomberg, для тех, кто зарабатывает не менее $1 млн, новая максимальная ставка в сочетании с существующим подоходным налогом на инвестиционный доход означает, что ставки федерального налога для богатых инвесторов могут достигать 43,4%.



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Джо Байден

По словам собеседников Bloomberg, налог на доход от инвестиций в размере 3,8%, который финансирует программы в рамках реформы здравоохранения Obamacare, будет сохранен, что приведет к повышению ставки налога на доходность финансовых активов выше, чем ставки на некоторые доходы от заработной платы.

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