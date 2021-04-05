BBC記者沙磊離京赴台後，歐盟敦促中國確保新聞自由 – BBC Information 中文

2021年4月4日

圖像加註文字， 沙磊和他的團隊在2020年末的一次新疆之旅中被跟蹤，跟蹤人士刪除了他們的視頻。

BBC駐北京記者沙磊（John Sudworth）被迫搬到台灣後，歐盟指責中國騷擾外國記者。

歐盟稱，外國記者「工作受到持續騷擾和阻撓，正被趕出中國」，並敦促中國遵守其國際法律義務，確保言論和新聞自由。

中國駐歐盟使團發文回應歐盟稱，歐方指責中國去年驅逐了至少18名記者。事實是，美國出於打壓中國的政治目的，無故拒簽延簽20多名中方記者赴美簽證，並驅逐中方60餘名記者。中方對此不得不作出反應，這也是符合國際法的正當必要反應。

沙磊曾因報道新疆維吾爾族人民的遭遇而獲獎。他和家人，包括妻子（愛爾蘭廣播電視記者莫瑞Yvonne Murray）在中國當局的壓力和威脅下離開了中國首都。

中國譴責BBC對新疆的報道，並表示，除了可能採取法律行動挑戰他對該地區的報道外，並不知道沙磊遭遇的其他威脅。

但沙磊和其家人被便衣警察跟蹤到機場，在辦理登機手續時仍被跟蹤。

BBC表示對沙磊的報道感到驕傲，沙磊在中國工作了九年，依然是BBC中國記者。

分析：對內嚴控、對外戰狼的中國媒體戰略

具有諷刺意味的是，外國記者在中國的空間不斷縮小，但與此同時中國共產黨一直大力投資海外媒體戰略，充分利用自由、開放的媒體環境帶來的的便利條件。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中國國家主席習近平自10年前上台以來一直在收緊對社會的控制。

中國的「戰狼」外交官在Twitter上釋放憤怒言論，抨擊外國報道，但否認這一現實——中國的公民不能進入這些外國社交媒體平台。當局在多個平台上採取這種密集式的、經過協調的策略，澳大利亞戰略政策研究所（Australian Strategic Plan Institute）的國際網絡政策中心對此有所記錄。

官方媒體的宣傳人員在海外不受限制地發表、發佈內容，而中國國內則無情地關閉獨立報道，審查外國廣播和網站，並禁止外國記者進入社交媒體網絡。

在這種背景下，我的離開可以被視為一場新興的、高度不對稱的思想控制之爭的一部分。中國擁有一個有益的、凖確的信息自由流動的前景並不樂觀。

歐盟說了什麼?

歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell）的發言人表示，去年至少有18名記者被逐出中國。

這位發言人說：「歐盟已經多次向中國當局對外國記者受到的不當工作限制和騷擾表示過關切。」

「外國記者的專業和客觀報道正在遭遇到越來越多的問題。」

他們表示，歐盟支持「世界各地獨立、可靠的媒體所發揮的作用」，並呼籲中國「遵守其在國內和國際法下的義務，確保言論和新聞自由」。

中國的國際媒體機構數量正在減少。去年，中國驅逐了《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《華爾街日報》等媒體的記者。

2020年9月，最後兩名澳大利亞媒體駐中國的記者在經歷了5天外交僵局後回國。

中國外交部一位發言人表示，當局沒有事先接到沙磊離開的通知。

華春瑩在北京一場新聞發佈會上說：「沙磊在沒有通知中方主管人員和沒有履行任何常駐記者離任手續的情況下，不辭而別。」

「他跑什麼？為什麼如此倉促離境？他擔心什麼？害怕什麼？只有一個合理解釋：心虛。」 華春瑩說。

BBC在聲明中表示：「沙磊的報道揭露了中國當局不想讓世界知道的真相。」