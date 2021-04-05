BBC記者沙磊離京赴台後，歐盟敦促中國確保新聞自由 – BBC Information 中文

41 minuti ago Allegria Manna

圖像加註文字，

沙磊和他的團隊在2020年末的一次新疆之旅中被跟蹤，跟蹤人士刪除了他們的視頻。

BBC駐北京記者沙磊（John Sudworth）被迫搬到台灣後，歐盟指責中國騷擾外國記者。

歐盟稱，外國記者「工作受到持續騷擾和阻撓，正被趕出中國」，並敦促中國遵守其國際法律義務，確保言論和新聞自由。

中國駐歐盟使團發文回應歐盟稱，歐方指責中國去年驅逐了至少18名記者。事實是，美國出於打壓中國的政治目的，無故拒簽延簽20多名中方記者赴美簽證，並驅逐中方60餘名記者。中方對此不得不作出反應，這也是符合國際法的正當必要反應。

沙磊曾因報道新疆維吾爾族人民的遭遇而獲獎。他和家人，包括妻子（愛爾蘭廣播電視記者莫瑞Yvonne Murray）在中國當局的壓力和威脅下離開了中國首都。

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