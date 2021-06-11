BBC事实查核：拜登宣布美国将捐五亿辉瑞疫苗 但能否有效打击新冠疫情 – BBC Information 中文

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图像来源，EPA 图像加注文字， 辉瑞已同意以“无利润”的价格售出疫苗给美国。拜登说捐赠的疫苗将于8月开始运送到近100个中低收入国家。

美国公开承诺将捐赠5亿剂辉瑞（BioNTech）新冠疫苗，协助许多贫穷国家，尤其后者正挣扎为其国民接种疫苗。

美国总统拜登（Joe Biden）周四（6月10日）在英国参加G7峰会发言时表示，美国此次捐赠计划将是“全球有史以来最大的一次购买和捐赠新冠疫苗计划”。

他并誓言美国将成为“打击新冠病毒的疫苗库”。

拜登又强调，美国将无条件捐赠，不会施压及要求回报，没有任何附加条款。

与拜登并肩发言的辉瑞执行长布尔拉（Albert Bourla）接着发言说，他能看到“隧道尽头的曙光”。

5亿疫苗听起来很多——但它到底能起多大的作用呢？

美国承诺了什么？

辉瑞已同意以“无利润”的价格售出疫苗给美国。拜登说，捐赠的疫苗“将于8月开始运送到近100个中低收入国家”。

据了解，到今年年底将送出2亿剂，到2022年6月再分发3亿剂疫苗。

此计划将通过Covax国际疫苗共享计划和由非洲联盟执行的专案提供给世界各国，该计划旨在为全球各国中最弱势的20%的人口接种疫苗。

美国之前已承诺向全球提供8千万剂疫苗。此外，美国这次最新的捐赠计划，亦远大于其他国家至今承诺的捐赠数。

世卫组织（WHO）非洲事务主任毛迪（Matshidiso Moeti）博士说，美国的捐赠“是向前迈出重要一步”。

图像来源，Getty Photos 图像加注文字， 拜登总统正在英国参加G7领导人会议。

其他一些G7国家也开始表示将捐赠更多新冠疫苗。除了美国外，G7成员国还有英国、法国、德国、意大利、日本和加拿大。

在6月初由全球疫苗接种和免疫联盟（Gavi）主办的一次峰会宣布，迄今为止，各国已共享了超过1.32亿剂新冠疫苗。

其中包括比利时、丹麦和日本捐赠共超过5400万剂疫苗，以及来自西班牙和瑞典的额外疫苗供给，可用于短期抗疫用途。外界预计本次G7峰会上会有更多国家承诺捐出疫苗。

现有的疫苗捐赠足够吗？

疫苗接种的挑战甚钜，而全球对于疫苗的需求是急迫的。

世卫总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说：“在9月前，每个国家至少要有10%的人口接种疫苗，因此我们需要额外的2.5亿剂疫苗。”

他说，今年6月和7月则需要1亿剂。“现在共享疫苗对于结束大流行爆发，至关重要。”

今年2月，Covax确已经确保将在今年向较贫穷的国家交付13亿剂疫苗，预计将在未来几个月内陆续送出。

国际疫苗共享计划最初目标是到年底在全球送出20亿剂疫苗。但现在修正的目标是到2022年初，能向全球92个低收入经济体送出18亿剂疫苗。

美国贝勒医学院疫苗专家彼得·霍特兹（ Peter Hotez ）教授在推特上解释了这一挑战，强调“我们迫切需要美国的外交政策和领导来应对这一挑战”。

但是，美国此次承诺其实都远低于世卫组织估计所需的110亿剂疫苗，以达到全球疫苗接种率达70%的水平，唯有达到这个初步目标，新冠病毒的传播才能得到有效控制。

“全球迫切需要新的疫苗生产计划，能在一年内多生产数10亿剂疫苗。现在各国承诺的疫苗购买数量远远不够”，非政府组织全球公民（Public Citizen）药品分享主任梅巴杜克（Peter Maybarduk）也在推特上说。

美国乐施会（Oxfam）的尼科·卢西亚尼（Niko Lusiani） 则解释，美国此次捐出的剂量令人欢喜，但“与现有需求相比仍然是杯水车薪”。

是什么阻碍了疫苗的研发？

主要挑战之一是疫苗的交付。

截至6月8日，Covax计划仅向全球129个会员国送出了8100万剂疫苗。这与光是美国就独有3亿多剂疫苗形成鲜明对比，但亦意味着依赖Covax计划的世界各国远远落后。

事实上，Covax计划首先主要依赖于在印度生产的牛津/阿斯利康（ Oxford-AstraZeneca）疫苗。然而，在印度最近受到第二波疫情爆发的打击后，印度停止了所有主要疫苗出口。因此今年3月到5月的疫苗供应受到严重打击。

Covax之前印度最大的制造商——印度血清研究所（SII）订购了约11亿剂Covishield（阿斯利康）疫苗。但到目前为止，该公司仅向Covax计划供应了3000万剂疫苗，其中近1.9亿剂被搁置，还在努力提高产量。

该公司称，出口将在年底前恢复，而且该公司正专注于满足印度自身的疫苗接种需求。

图像来源，EPA 图像加注文字， 事实上，Covax 计划首先主要依赖于在印度生产的牛津/阿斯利康（ Oxford-AstraZeneca）疫苗。

一些国家对于已拿到手的疫苗存在施打缓慢和分发方面的问题。譬如，一些非洲国家无法在疫苗有效期限到期前接种完所有疫苗。

“虽然获得更多的疫苗至关重要，但一些非洲国家必须加大行动力度，迅速展开所拥有疫苗的施打工作，”世卫说。