BBC事实查核：拜登宣布美国将捐五亿辉瑞疫苗 但能否有效打击新冠疫情 – BBC Information 中文
美国公开承诺将捐赠5亿剂辉瑞（BioNTech）新冠疫苗，协助许多贫穷国家，尤其后者正挣扎为其国民接种疫苗。
美国总统拜登（Joe Biden）周四（6月10日）在英国参加G7峰会发言时表示，美国此次捐赠计划将是“全球有史以来最大的一次购买和捐赠新冠疫苗计划”。
他并誓言美国将成为“打击新冠病毒的疫苗库”。
拜登又强调，美国将无条件捐赠，不会施压及要求回报，没有任何附加条款。
与拜登并肩发言的辉瑞执行长布尔拉（Albert Bourla）接着发言说，他能看到“隧道尽头的曙光”。
5亿疫苗听起来很多——但它到底能起多大的作用呢？
美国承诺了什么？
辉瑞已同意以“无利润”的价格售出疫苗给美国。拜登说，捐赠的疫苗“将于8月开始运送到近100个中低收入国家”。
据了解，到今年年底将送出2亿剂，到2022年6月再分发3亿剂疫苗。
此计划将通过Covax国际疫苗共享计划和由非洲联盟执行的专案提供给世界各国，该计划旨在为全球各国中最弱势的20%的人口接种疫苗。
美国之前已承诺向全球提供8千万剂疫苗。此外，美国这次最新的捐赠计划，亦远大于其他国家至今承诺的捐赠数。
世卫组织（WHO）非洲事务主任毛迪（Matshidiso Moeti）博士说，美国的捐赠“是向前迈出重要一步”。
其他一些G7国家也开始表示将捐赠更多新冠疫苗。除了美国外，G7成员国还有英国、法国、德国、意大利、日本和加拿大。
在6月初由全球疫苗接种和免疫联盟（Gavi）主办的一次峰会宣布，迄今为止，各国已共享了超过1.32亿剂新冠疫苗。
其中包括比利时、丹麦和日本捐赠共超过5400万剂疫苗，以及来自西班牙和瑞典的额外疫苗供给，可用于短期抗疫用途。外界预计本次G7峰会上会有更多国家承诺捐出疫苗。
现有的疫苗捐赠足够吗？
疫苗接种的挑战甚钜，而全球对于疫苗的需求是急迫的。
世卫总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说：“在9月前，每个国家至少要有10%的人口接种疫苗，因此我们需要额外的2.5亿剂疫苗。”
他说，今年6月和7月则需要1亿剂。“现在共享疫苗对于结束大流行爆发，至关重要。”
今年2月，Covax确已经确保将在今年向较贫穷的国家交付13亿剂疫苗，预计将在未来几个月内陆续送出。
国际疫苗共享计划最初目标是到年底在全球送出20亿剂疫苗。但现在修正的目标是到2022年初，能向全球92个低收入经济体送出18亿剂疫苗。
美国贝勒医学院疫苗专家彼得·霍特兹（ Peter Hotez ）教授在推特上解释了这一挑战，强调“我们迫切需要美国的外交政策和领导来应对这一挑战”。
但是，美国此次承诺其实都远低于世卫组织估计所需的110亿剂疫苗，以达到全球疫苗接种率达70%的水平，唯有达到这个初步目标，新冠病毒的传播才能得到有效控制。
“全球迫切需要新的疫苗生产计划，能在一年内多生产数10亿剂疫苗。现在各国承诺的疫苗购买数量远远不够”，非政府组织全球公民（Public Citizen）药品分享主任梅巴杜克（Peter Maybarduk）也在推特上说。
美国乐施会（Oxfam）的尼科·卢西亚尼（Niko Lusiani） 则解释，美国此次捐出的剂量令人欢喜，但“与现有需求相比仍然是杯水车薪”。
是什么阻碍了疫苗的研发？
主要挑战之一是疫苗的交付。
截至6月8日，Covax计划仅向全球129个会员国送出了8100万剂疫苗。这与光是美国就独有3亿多剂疫苗形成鲜明对比，但亦意味着依赖Covax计划的世界各国远远落后。
事实上，Covax计划首先主要依赖于在印度生产的牛津/阿斯利康（ Oxford-AstraZeneca）疫苗。然而，在印度最近受到第二波疫情爆发的打击后，印度停止了所有主要疫苗出口。因此今年3月到5月的疫苗供应受到严重打击。
Covax之前印度最大的制造商——印度血清研究所（SII）订购了约11亿剂Covishield（阿斯利康）疫苗。但到目前为止，该公司仅向Covax计划供应了3000万剂疫苗，其中近1.9亿剂被搁置，还在努力提高产量。
该公司称，出口将在年底前恢复，而且该公司正专注于满足印度自身的疫苗接种需求。
一些国家对于已拿到手的疫苗存在施打缓慢和分发方面的问题。譬如，一些非洲国家无法在疫苗有效期限到期前接种完所有疫苗。
“虽然获得更多的疫苗至关重要，但一些非洲国家必须加大行动力度，迅速展开所拥有疫苗的施打工作，”世卫说。
来自美国的辉瑞疫苗计划捐赠这次可能在一定程度上解决了长期疫苗的需求，但在短期内，供应和物流问题可能会继续成为全球防疫阻碍。
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