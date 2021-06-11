BBC事实查核：拜登宣布美国将捐五亿辉瑞疫苗 但能否有效打击新冠疫情 – BBC Information 中文

9 minuti ago Allegria Manna

图像来源，EPA

图像加注文字，

辉瑞已同意以“无利润”的价格售出疫苗给美国。拜登说捐赠的疫苗将于8月开始运送到近100个中低收入国家。

美国公开承诺将捐赠5亿剂辉瑞（BioNTech）新冠疫苗，协助许多贫穷国家，尤其后者正挣扎为其国民接种疫苗。

美国总统拜登（Joe Biden）周四（6月10日）在英国参加G7峰会发言时表示，美国此次捐赠计划将是“全球有史以来最大的一次购买和捐赠新冠疫苗计划”。

他并誓言美国将成为“打击新冠病毒的疫苗库”。

拜登又强调，美国将无条件捐赠，不会施压及要求回报，没有任何附加条款。

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