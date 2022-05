ASRock presenta in anteprima la scheda madre X670 Taichi: CPU Ryzen 7000 pronta

ASRock ha ufficialmente preso in giro, e in qualche modo rivelato, le loro schede madri della serie X670 di prossima generazione.

La società ha mostrato le sue nuove schede madri basate su AM5 sul suo canale YouTube ufficiale, con la serie AM5 rock-and-roll basata sulle CPU Ryzen 7000 di prossima generazione di AMD. ASRock ha preso in giro la nuova X670 Taichi e ha introdotto la X670 Taichi Carrara: una nuova tavola in edizione speciale che celebra il colossale 20° compleanno di ASRock.

ASRock ha confermato che il nuovo chipset X670E alimenterà le nuove schede madri X670E Taichi, che offrono tecnologie PCIe 5.0 e DDR5 di prossima generazione. La società ha anche confermato di aver “fatto il meglio” nella progettazione di un VRM per le sue nuove schede madri X670 Taichi, con 26 fasi di alimentazione audaci.

ASRock spiega: “ASRock presenta una serie di schede madri basate sul rivoluzionario chipset AMD X670. Le nuove schede madri sono dotate di molte interessanti funzionalità e nuove tecnologie come le capacità PCIe 5.0 e DDR5 e le incredibili capacità di I/O, incluso il supporto Thunderbolt 4.0, hanno spinto la piattaforma X670 nella categoria dei desktop di fascia alta.“.

“ASRock ha creato anche il design VRM, con un totale di 26 fasi del design SPS Dr.MOS su X670E Taichi, è il prodotto AM5 più potente che ASRock può offrire, inoltre, esiste un’edizione speciale per la scheda madre X670E Taichi Carrara per celebrare il 20° compleanno di ASRock ! La Z690 PG Riptide NFT Edition è la prima scheda madre progettata da migliaia di persone e la WRX80 Creator offre prestazioni senza precedenti per tutti i tipi di creazione di contenuti.“.