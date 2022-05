Apple rilascia l’ultima versione beta di iOS 15.5: ecco le novità

Dopo più di un mese di beta test, Apple ha rilasciato iOS 15.5 RC a sviluppatori e utenti beta pubblici. Ciò indica che gli aggiornamenti potrebbero essere rilasciati al pubblico nella prossima settimana. Vai sotto per le note di rilascio complete…

iOS 15.5 Nuove funzionalità

Apple afferma che iOS 15.5 sta apportando miglioramenti ad Apple Cash, con il supporto per richiedere e inviare denaro più facilmente da una carta Apple Cash nell’app Wallet. C’è anche una nuova funzionalità in Apple Podcast per aiutare a conservare lo spazio di archiviazione di iPhone e alcune correzioni di bug di HomeKit.

Ecco le note di rilascio complete per iOS 15.5 secondo Apple:

iOS 15.5 include i seguenti miglioramenti e correzioni di bug:

Wallet ora consente ai clienti Apple Cash di inviare e richiedere denaro dalla propria Apple Cash Card

Apple Podcasts include una nuova impostazione per limitare gli episodi memorizzati sul tuo iPhone ed eliminare automaticamente i vecchi episodi

Risolve un problema per cui la domotica potrebbe non funzionare a causa dell’arrivo o della partenza di persone

Come promemoria, il nome “Release Candidate” di solito indica che questa sarà l’ultima versione beta di iOS 15.5 prima che venga rilasciata a tutti. Questo è il motivo per cui Apple pubblica simultaneamente le note di rilascio complete per l’aggiornamento.

Ecco alcune delle altre modifiche in iOS 15.5 che abbiamo individuato finora, che non sono state menzionate nelle note di rilascio di Apple:

