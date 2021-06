Google consentirà alle app di interrompere il monitoraggio proprio come fa Apple.

Vedi la descrizione ANDROID offre un’opzione iOS: gli utenti hanno la possibilità di richiedere che le app non li seguano rimuovi la descrizione Fonte: SmartLife/GoogleNumero di foto: 9

1/9 Fonte: SmartLife/GoogleNumero di foto: 9

2/9 Fonte: SmartLife/GoogleNumero di foto: 9

3/9 anno Domini Fonte: SmartLife/GoogleNumero di foto: 9

4/9 Fonte: SmartLife/GoogleNumero di foto: 9

5/9 Fonte: SmartLife/GoogleNumero di foto: 9

6/9 anno Domini Fonte: SmartLife/GoogleNumero di foto: 9

7/9 Fonte: SmartLife/GoogleNumero di foto: 9

8/9 Fonte: SmartLife/GoogleNumero di foto: 9

9/9 anno Domini

Con iOS 14.5, Apple ha introdotto l’opzione per disabilitare il tracciamento per tutte le app – App anti-tracciamento.

Questa app sarà similmente abilitata da Google per Android.

Bloomberg ha annunciato che Google sta preparando la stessa opzione che impedirà alle app di tracciare gli utenti non solo attraverso il sistema Android, ma anche al di fuori di esso.

Tuttavia, il sistema di tracciamento per Google e Apple sarà diverso. iOS permette di scegliere se consentire il tracciamento per ogni singola app, mentre Google, secondo gli addetti ai lavori, lo consentirà per l’intero sistema con un unico slider.

Questo cambiamento molto importante per gli utenti Android arriverà come parte dei nuovi cambiamenti Servizio Google Play Durante la seconda parte del 2021 e Aggiornamenti Android 12 12Che sarà disponibile sulla maggior parte dei telefoni dall’inizio del 2022. Gli utenti che scelgono di non seguire le app non avranno un cosiddetto ID pubblicitario sul proprio account e aziende, app e altri inserzionisti non potranno inviare loro annunci personalizzati .

Google ha sempre esitato a fare una cosa del genere, perché essa stessa guadagna di più dagli annunci, ma alla fine ha deciso di offrire agli utenti questa opzione. Secondo le statistiche di iPhone, fino al 96% degli utenti con iOS 14.5 e versioni successive ha scelto di ottenerlo Non tenere traccia delle app!

Sii meglio informato degli altri, SCARICA L’APP MONDO MOBILE.