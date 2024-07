Alla scoperta di tracce d'acqua nelle rocce estratte dalla luna

Scienziati cinesi hanno recentemente scoperto molecole d'acqua intrappolate nelle rocce lunari restituite dalla missione Chang'e 5 Sebbene la presenza dell'acqua sulla Luna sia nota da tempo, questa scoperta fornisce dettagli specifici sulla sua natura e distribuzione, rivoluzionando il nostro mondo. Comprendere la superficie della Luna.

Scoperta dell'acqua sulla Luna

Storicamente, le prime missioni lunari, come i programmi Apollo degli anni '60 e '70, non hanno rilevato alcuna traccia di acqua, portando gli scienziati a concludere che la superficie della Luna fosse asciutta. Tuttavia, questa ipotesi è stata gradualmente messa in discussione con le scoperte delle recenti spedizioni.

I satelliti lunari e le missioni di esplorazione robotica, come quelle della NASA e di altre agenzie spaziali, hanno già rilevato la presenza di acqua, in particolare Sotto forma di ghiaccioVicino ai poli lunari dove le temperature sono molto basse. La presenza di acqua in altre parti della Luna resta però incerta e richiede prove più dirette, che ci riportino a quanto accaduto Missione Chang'e 5.

Cristalli minerali bagnati

LàQuesta missione, lanciata dalla Cina nel 2020, ha segnato un importante punto di svolta nell'esplorazione lunare, poiché la prima missione in oltre 40 anni ha portato a… Porta campioni di rocce lunari sulla Terra. Quest’ultimo, prelevato dalla regione dell’Oceanus Procellarum, ha permesso agli scienziati di effettuare analisi dettagliate e di scoprire elementi precedentemente sconosciuti sulla superficie della Luna.

Recenti analisi di molti di questi campioni condotte dall'Accademia cinese delle scienze hanno rivelato in modo notevole la presenza di… Cristalli minerali bagnatiLa sua formula chimica è (NH4)MgCl3·6H2O. Questi cristalli contengono Più del 40% di acquaCiò indica che le molecole d’acqua possono rimanere nelle aree illuminate dal sole della Luna sotto forma di sali d’acqua.

Questa scoperta è stata pubblicata sulla rivista Astronomia della naturaÈ importante perché fornisce la prova diretta della presenza di acqua nelle zone Precedentemente considerato secco. Ha importanti implicazioni per la futura esplorazione e sfruttamento lunare. La capacità di convertire l'acqua in ossigeno e idrogeno Produzione di carburante per missili In realtà è essenziale per le missioni a lungo termine.

Svelare la complessità geologica

I ricercatori hanno anche dettagliato la scoperta Tracce di ammoniaca In questi stessi campioni, che indicano una storia geologica più complessa della Luna. Questo prodotto della scarica vulcanica indica che la Luna è stata testimone di a Attività vulcanica significativa, dove i gas venivano rilasciati dal magma durante le eruzioni vulcaniche e intrappolati nei minerali. La presenza di ammoniaca rivela anche importanti informazioni sulla composizione chimica del mantello lunare e sulle condizioni geochimiche durante la formazione e l'evoluzione della Luna.

Infine, come per l’acqua, anche la scoperta dell’ammoniaca nelle rocce lunari ha implicazioni pratiche per le future missioni spaziali. tanto quanto Un ingrediente chiave nella produzione del carburante per missiliTuttavia, la sua presenza indica che la Luna potrebbe fornire risorse preziose per la futura esplorazione dello spazio, compresa la produzione di carburante in situ.