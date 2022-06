Affidamento ad Ambani tra le raffinerie indiane che puntano alle esportazioni di diesel utilizzando greggio russo a basso costo

Le raffinerie indiane, inclusa la controllata di Mukesh Ambani, Reliance Industries, stanno utilizzando greggio russo a basso costo per cercare di aumentare le esportazioni di diesel, anche verso destinazioni come l’Unione Europea, imponendo sanzioni al petrolio russo.

A maggio, la Russia ha sostituito l’Arabia Saudita come secondo fornitore di petrolio dell’India dopo l’Iraq. Esportazioni di greggio russo verso India Si prevede che a giugno salirà a oltre 1 milione di barili al giorno, secondo la società di analisi e dati sulle materie prime Kpler.

Il cambiamento significa che le raffinerie indiane possono sostituire efficacemente parte del carburante diesel che l’Europa acquista semplicemente acquistandolo direttamente dalla Russia o dalla raffinazione del greggio russo.

Guadagnano enormi profitti dallo sconto sulla lingua russa olioche è più di 25 dollari al barile per l’ammiraglia degli Urali, e da margini molto alti sul diesel in Europa a seguito delle sanzioni sulle forniture russe.

“Se i governi occidentali vedono che un terzo delle scorte di petrolio greggio dell’India è russo, possono fare un’idea generale che parte del diesel che arriva in Europa contenga particelle russe”, ha affermato Neil Crosby, analista della società di dati OilX.

Ciò potrebbe complicare quello che altrimenti sarebbe un momento molto redditizio per le raffinerie indiane, come Washington, ha detto Crosby stampa A New Delhi per frenare gli acquisti petroliferi russi.

“Incontreranno una sorta di muro politico in cui diventa molto ovvio e interrompe quel tipo di attività?” ha detto Crosby.

I dirigenti indiani sostengono che stanno rispondendo alla forte domanda internazionale di diesel e altri prodotti durante la crisi energetica.

Ajay Sahi, CEO della Confederation of Indian Export Organizations, ha dichiarato: “Ci sono state molte richieste in India, in particolare per quanto riguarda l’importazione di motori diesel dall’India. Quelle provenivano dai paesi europei”.

Nayara Energy, che è in parte di proprietà della russa Rosneft con la società commerciale di materie prime Trafigura, importa una quota del 24,5% e Reliance Industries di Ambani importa i volumi maggiori.

Janiv Shah, analista di raffinazione e marketing di Rystad Energy, ha affermato che Reliance è responsabile del “95% in più” delle esportazioni di prodotti petroliferi raffinati dall’India in Europa. Con la carenza di diesel in Europa “qui per restare”, ha detto Shah, Reliance è “attualmente una delle finaliste” di potenziali raffinerie che potrebbero riempire il vuoto lasciato dalla Russia.

Le esportazioni di diesel dell’India verso l’Europa hanno raggiunto i 230.000 barili al giorno a marzo, il livello più alto da diversi anni, ma sono scese a 120.000 barili ad aprile ea maggio a 40.000 barili, secondo Rystad. Nello stesso periodo le esportazioni in Africa e altrove sono aumentate.

V Srikanth, chief financial officer di Reliance, ha dichiarato in una richiesta di utili a maggio che la società aveva “ridotto il costo delle materie prime acquistando barili di arbitraggio”.

Srikanth ha affermato che Reliance si aspettava che i suoi margini di profitto sarebbero stati supportati da “minori importazioni di diesel europee dalla Russia e minori scorte globali”. Reliance ha rifiutato di commentare.

“Una volta che le botti sono nel sistema di raffinazione e lavorate, ci sono tutti i tipi di qualità provenienti da ogni diverso paese del mondo, quindi è molto difficile distinguere che questa particella di diesel provenga da” questa “fonte in” questa “, ha detto Shah . . “

Harshavardan Dole, analista presso l’intermediazione IIFL la cui copertura include Reliance, ha affermato che la raffineria Reliance, che può elaborare 1,24 milioni di barili di greggio al giorno, è ben posizionata per trarre profitto dal greggio russo.

“Reliance è in realtà nei posti più dolci perché la complessità della raffineria Reliance è in realtà una delle più alte”, ha detto Dole.

Nayara Energy ha rifiutato di commentare le importazioni russe, aggiungendo che è “una società indiana indipendente governata dalle leggi indiane e impegnata a soddisfare il crescente fabbisogno energetico del paese”.

Segnalazioni aggiuntive di Harry Dempsey e David Shepard