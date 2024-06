Aeternum porta il gameplay MMO su console con cross-play; È in arrivo un nuovo raid da 10 giocatori

Al Summer Game Fest 2024, Amazon Games ha annunciato New World: Aeternum, che porta su console l'MMO originariamente lanciato su PC nel settembre 2021.

New World: Aeternum sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X (con cross-play completo) il 15 ottobre per $ 59,99. Include il gioco base completo e tutti gli aggiornamenti precedenti, come l'espansione Rise of the Angry Earth. I giocatori PC che possiedono già New World e Rise of Angry Earth non dovranno pagare nulla di più. Tutti i giocatori su console che hanno preordinato il gioco e tutti gli attuali giocatori su PC che accederanno ai server live tra oggi e il 14 ottobre riceveranno una cavalcatura lupo Azoth Stalker gratuita. C'è anche un'edizione Deluxe per $ 79,99, che include un esclusivo orsetto e una skin per armatura.

Christoph Hartmann, vicepresidente di Amazon Games, ha dichiarato in una nota:

New World: Aeternum è il culmine di anni di sviluppo mirato combinato con il contributo della community di giocatori che si sono già fatti strada nell'originale New World su PC. Ascoltare il feedback dei giocatori è fondamentale per il modo in cui realizziamo i giochi e sappiamo che New World: Aeternum mantiene la promessa di un'esperienza New World nuova e avvincente di cui i giocatori possono godere insieme su tutte le piattaforme.

Wccftech è stato recentemente invitato a partecipare ad una presentazione stampa pre-annuncio in cui gli sviluppatori hanno confermato che il gioco è stato completamente ottimizzato per la console. Potrai godere della piena parità di funzionalità con il PC, oltre a miglioramenti dell'azione di combattimento, opzioni di accessibilità del controller, un'interfaccia utente della console e un'esperienza utente più intuitive, blocco della mira, mira assistita e un cursore virtuale.

Anche la grafica è stata migliorata, come puoi ottenere dalla galleria di nuovi screenshot incorporati di seguito.

Amazon Games ha anche spiegato che tipo di aggiunte i giocatori del Nuovo Mondo possono aspettarsi di trovare al momento del lancio. Ciò include una nuova esperienza cinematografica introduttiva, impostazioni migliorate per i nuovi giocatori, flusso di missioni migliorato, filmati di gioco migliorati, dialoghi della storia rinnovati, l'introduzione di modelli di personaggi (il gioco in precedenza non aveva classi, consentendo ai giocatori di mescolarsi e abbinare liberamente) e armi a volontà), il primo raid PvE end-game da 10 giocatori, prove in solitaria end-game, punti equipaggiamento aumentati, la capacità di nuotare e un'area PvP su larga scala. Ho chiesto informazioni sul raid PvE di fine gioco. Sfortunatamente, il team non è stato ancora in grado di condividere molto, ma ha capito bene e presenterà tre boss difficili da affrontare per i gruppi di giocatori.

Dopo un grande lancio con quasi 1 milione di giocatori simultanei, New World ha una media di 4-6mila giocatori simultanei su Steam. Amazon spera chiaramente di ravvivare l'interesse per gli MMO con New World: Aeternum, in parte aggiungendo giocatori su console e cross-play.