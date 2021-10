Ad alcune bacchette non piace la fessura

Secondo i rapporti degli utenti, il software non gestisce bene il notch offerto con il nuovo MacBook Pro.

6 buoni argomenti per la formazione sulla sicurezza Kubernetes Abbiamo brevemente riassunto perché è importante frequentare il corso, che inizia il 2 novembre.



Questa settimana, Apple ha iniziato a spedire il nuovo MacBook Pro che è stato rivelato lo scorso lunedì, quindi i clienti hanno già ricevuto i primi pezzi. I commenti iniziali suggeriscono che mentre le macchine sono fondamentalmente un divertente passo avanti, la piccola isola appesa alla parte superiore dello schermo è fonte di confusione in molti casi. In alcuni casi, la tacca è kitajara nelle voci di menu, mentre anche la gestione del cursore del mouse è incoerente nell’area in questione. Quinn Nelson, di proprietà di Snazzy Labs Su Twitter ha spiegato i problemiche parla da sé.

Con il cambiamento delle proporzioni e il caffè più sottile, Apple ha introdotto una nota tacca attorno agli iPhone, che ora include una webcam HD.