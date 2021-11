7 siti Web gratuiti per convertire documenti Word in PDF

Quando vuoi raccogliere i compiti per un documento, a volte l’insegnante o il docente ci dice di cambiare il formato del documento in modo che sia standardizzato. Solitamente i formati di documento più utilizzati PDF.

Formula PDF È stato scelto perché più flessibile e accessibile a tutti i dispositivi e sistemi operativi. Tuttavia, se lo hai già fatto documento In altri formati come parola, Possiamo cambiare la forma nel modello PDF Facilmente. Ecco come.

1. smallpdf.com Visualizza la schermata smallpdf (doc. smallpdf.com) Posizione Convertitore PDF La prima cosa che si consiglia è smallpdf.com. Il vantaggio è la vista interfaccia utenteè facile. Il difetto è il risultato si presenta Deve essereScarica in un modo opuscolo. Gli utenti possono anche solo fare si presenta Fino a due volte al giorno per uno E-mail, a meno che non sia già sottoscritto.

2. ilovepdf.com Visualizza ilovepdf (doc. ilovepdf.com) Posizione Convertitore PDF La prossima cosa che puoi provare è ilovepdf.com. Proprio come il sito precedente, la caratteristica è il display interfaccia utente di base. conseguenze si presenta sarà-Scarica automatico. Anche gli utenti possono farlo si presenta Molti documenti in una volta.

3. pdf2go.com Visualizza pdf2go (doc. pdf2go.com) Il terzo sito è pdf2go.com Che ha la caratteristica di un pulsante Elimina prima di iniziare si presenta. Pertanto, quando viene inserito il documento sbagliato, possiamo eliminarlo. Lo svantaggio è che l’offerta del sito non è disponibile facile da usare. Quindi, forse dovremmo capire quale pulsante usare si presenta documento. Leggi anche: Documenti: definizione, tipi e funzioni

4. pdf.io Continua a leggere l’articolo qui sotto Scelti dall’editore Visualizza pdf.io (doc. pdf.io) Posizione pdf.io Si può anche prendere in considerazione l’opzione per convertire i documenti in un formato PDF. Il vantaggio è la vista interfaccia utente Quale facile da usare. conversione file che è servito pdf.io Abbastanza semplice. Il difetto è il risultato si presenta Deve essereScarica in un modo opuscolo.

5. adobe.com Visualizza adobe.com (doc. adobe.com) conversione file Da Adobe può essere preso in considerazione anche per le opzioni di conversione da documento a formato PDF. I vantaggi offerti sono l’aspetto interfaccia utente di base. READ Uno studio rivela che i telefoni Android sono impegnati nella raccolta e nella condivisione di "grandi" dati Il risultato della conversione sarà automaticoScarica. Sfortunatamente, gli utenti devono registrazione keh E-mail Per prima cosa se vuoi fare di nuovo la conversione.

6. wordtopdf.com Visualizza wordtopdf.com (doc. wordtopdf.com) Il prossimo sito è wordtopdf.com. Questo sito è molto complicato se lo confronti con la scaletta conversione file precedentemente menzionato. L’utente deve effettuare il login E-mail Quando vuoi convertire un documento. Anche i risultati della conversione vengono inviati all’e-mail, non consegnati.Scarica automaticamente.

7. sejda.com Visualizza sejda.com (doc. sejda.com) Finalmente c’è sejda.com Non meno funzionale. Il vantaggio di questo sito è la tutela della privacy degli utenti. Perché il documento verrà automaticamente eliminato entro 2 ore. Punti deboli e risultati si presenta Deve essereScarica in un modo opuscolo. Il documento convertito non può essere più lungo di 200 pagine. Inoltre, gli utenti devono utilizzare un servizio a pagamento con una capacità di 50 MB. Da qui i diversi siti con servizi conversione file Ciò facilita il processo di conversione dei documenti parola keh PDF. Si prega di provare uno di loro

