5G與華為：英國情報機構負責人警告西方國家不應再犯類似錯誤 – BBC News 中文

11 minuti ago Allegria Manna

圖像來源，Getty Photographs

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弗萊明表示，西方世界面臨著一個威脅，即他們所依賴的關鍵技術或將不再由西方塑造。

英國一位情報首長日前警告稱，在中國等國家在科技與安全領域構成的威脅面前，西方國家目前正面臨「清算時刻」。

英國情報機構「政府通信總部」（GCHQ）主任弗萊明（Jeremy Fleming）表示，西方世界面臨著一個威脅，即他們所依賴的關鍵技術或將不再由西方塑造。

「我們可以看到，重要的技術領導力正在東移。這正在帶來利益和價值觀的衝突，」他在4月23日表示。

政府通信總部負責收集來自全球的情報，以識別並破壞對英國帶來的威脅。該組織與美國國家安全局關係密切，同時與美國、澳大利亞、加拿大及新西蘭的情報機構共同組成「五眼聯盟」。

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