5 sport da tenere d’occhio Team Canada questo fine settimana: 23-25 ​​giugno – Team Canada

Tommy Zavris / World Triathlon – Nico van Dartel / Cycling Canada – Emmanuel de Feliciantonio / IJF





L’estate è ufficialmente arrivata questa settimana e sarà un primo fine settimana ricco di azione per molti dei giocatori del Team Canada.

Sarà un fine settimana di tre giorni in Quebec, e i fan a Montreal avranno l’opportunità di tifare per gli atleti canadesi che prendono parte alle World Triathlon World Series. Dall’altra parte del pianeta, Krista Deguchi, incoronata campionessa del mondo il mese scorso, gareggerà al Judo Grand Slam in Mongolia.

La migliore squadra di basket femminile 3×3 del Canada cercherà di ripetere il successo dello scorso anno quando le canadesi si uniranno alla FIBA ​​​​Women’s 3×3 Series a Orleans, in Francia. Dopo una serie di quarti posti consecutivi, Molly Simpson guiderà il Canada in due round della Coppa del mondo di BMX nei Paesi Bassi mentre gli specialisti canadesi dello skateboard da strada cercheranno di raccogliere punti preziosi in classifica in vista della qualificazione per Parigi 2024 durante una competizione a Roma.

Ecco cinque sport suggeriti da guardare durante il fine settimana:

judo

Judoka canadesi in azione IJF Grande Slam a Ulan Batorin Mongolia. Dopo aver conquistato il suo secondo titolo mondiale il mese scorso, la sei volte vincitrice del Grande Slam Krista Deguchy cercherà di aumentare il suo bottino. Ma la concorrenza sarà agguerrita nella categoria 57 kg femminile, come la canadese Jessica Klimkit, che ha vinto cinque titoli nei quattro campionati maggiori, ed è salita sul podio in 13 tornei consecutivi, compreso l’ultimo mondiale, dove ha vinto il bronzo medaglia. Il torneo per questa classe di peso si terrà venerdì, così come il torneo femminile 52 kg in cui Kelly Deguchi, la sorella di Krista, calpesterà il tatami.

Nella categoria 63 kg femminile, sabato gareggerà Catherine Beauchmin-Benard, medaglia d’argento ai Campionati del mondo 2022 e attualmente seconda al mondo. Ha tre medaglie d’oro nei tornei del Grande Slam. Sempre sabato, François Gauthier Drapeau gareggerà nella categoria 81 kg maschile. Kyle Reyes, anch’egli medaglia d’argento ai campionati del mondo 2022, domenica sarà nella classe sotto i 100 kg, mentre Louis Creeper-Gagnon gareggerà nella competizione maschile dei 90 kg.

Triathlon

IL Campionati mondiali di triathlon – Chiamato anche Triathlon World Series – il circuito di triathlon più famoso del mondo, farà tappa a Montreal questo fine settimana. Le gare di singolare femminile e maschile si terranno questo sabato nella Vecchia Montreal. Questi eventi hanno la forma di uno sprint e comprendono 750 m di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa rispetto all’evento olimpico che è il doppio della distanza in ciascuna disciplina. Domenica è la staffetta mista, una prova del programma olimpico in cui due donne e due uomini affrontano ciascuno 300 metri di nuoto, 8 chilometri di ciclismo (7 nel caso della gara di Montreal) e 2 chilometri correre.

Tyler Myslawchuk, medaglia d’argento alla Coppa del Mondo di Huatulco lo scorso fine settimana, così come Charles Paquet e Martin Sopi saranno nella gara maschile, mentre Dominika Gamnicki e Aimee Legault saranno nella gara femminile. La squadra canadese che gareggerà nella gara di domenica sarà annunciata in un secondo momento.

Pallacanestro 3×3

fase Serie 3×3 femminile FIBA Il basket si svolge a Orléans, in Francia, venerdì e sabato. Da parte sua, il quartetto canadese di Cassie Bush, Paige Crozon, Kathryn Plouffe e Michelle Plouffe, che ha saltato le prime cinque tappe della serie, tornerà su questo circuito. Hanno ottenuto il massimo dei voti nella finale del campionato 3×3 femminile FIBA ​​​​dell’anno scorso.

I canadesi sono le teste di serie del torneo e non vedono l’ora di dimenticare la loro deludente sconfitta nei quarti di finale contro la Francia nella Coppa del mondo di basket FIBA ​​3×3 all’inizio di questo mese. La squadra francese per il torneo di questo fine settimana include solo due giocatori che facevano parte della squadra che ha poi battuto il Canada.

Il girone all’italiana si svolge venerdì. Il Canada è nel Gruppo A, dove Italia e Neftchi affronteranno una delle due squadre azere. Le prime due squadre di ciascuno dei quattro gironi avanzeranno ai quarti di finale sabato. Le semifinali e le finali seguiranno sabato.

Bmx

Round 3 e 4 di Coppa del mondo di corse BMX Si svolgerà sabato e domenica a Papendal, nei Paesi Bassi. Molly Simpson, 20 anni, sarà l’unica canadese a competere nell’evento femminile.

Settima classificata al mondo, ha vinto la sua prima medaglia di Coppa del Mondo nell’ottobre 2021, per poi vincere il bronzo ai Campionati del Mondo Under 23 la scorsa estate. È arrivata quarta nelle gare d’élite in entrambi i round della Coppa del Mondo tenutasi a Sakarya, in Turchia, all’inizio di giugno.

Riley Lavorato, Riley Meyer-Kleiman e Ryan Tugas faranno parte della squadra maschile.

skateboard

Il processo di qualificazione per gli eventi di street skateboarding di Parigi 2024 è iniziato e questo fine settimana alcuni dei migliori professionisti dello street skateboarding del Canada prenderanno parte allo stage Tour mondiale di sci di Roma, in Italia, un evento di qualificazione olimpica. Stanno cercando di raccogliere punti preziosi nella classifica olimpica dello skateboard mondiale.

Due canadesi continueranno a gareggiare dopo le qualifiche. Mickey Papa e Cordano Russell si sono piazzati rispettivamente 13° e 14° nelle qualificazioni per il torneo maschile giovedì, inserendoli tra i 27 atleti che accederanno ai quarti di finale venerdì. Sabato si giocheranno le semifinali, domenica le finali.