5 motivi per visitare Anam Cam Ranh

Il marchio Anam ha due proprietà in Vietnam con una terza in arrivo. Il suo status di lusso nel paese del sud-est asiatico abbina prezzi eccellenti a un servizio di prima classe in luoghi speciali. Entrambe le caratteristiche attuali sono completamente diverse con Dormo Cam Ranh essendo più vecchio di loro. Anam Mui Ne a sud di Cam Ranh è un resort più piccolo. Questo mese è entrato a far parte come primo membro vietnamita del gruppo The Small Luxury Hotels of the World, consolidando il suo status di fascia alta. Significa anche che i membri di World of Hyatt possono ora guadagnare e riscattare punti durante il loro soggiorno, grazie a una partnership tra i due programmi alberghieri.

Anam Can Ranh si trova nella destinazione turistica settentrionale di Mui Ne, vicino a Nha Trang. È una destinazione popolare per persone provenienti da Corea, Cina, Singapore e da tutta la regione. Gli americani scopriranno presto che questa destinazione dell’isola hawaiana aggiunge ancora più fascino, grazie alla cultura e all’ospitalità vietnamite. Ecco cinque motivi per visitare questo straordinario resort, The Anam Cam Ranh.

le stanze

Le sistemazioni qui sono progettate con materiali locali come legno di teak, tessuti artigianali e opere d’arte create da artisti e designer locali. Dalle fodere per cuscini e pile di cuscini spessi alle piastrelle colorate che sono repliche esatte dello stile di design indo-saraceno, il look si unisce per fondere tocchi moderni con uno stile storico. Ci sono cose sottili come il posizionamento delle prese di corrente e delle porte USB. Cappelli, pantofole e borse da spiaggia tradizionali vietnamiti continuano ad essere l’attenzione ai dettagli qui. Un altro bel tocco è la frutta di benvenuto all’arrivo.

Le camere si trovano in due aree del resort, nell’edificio principale con viste eccellenti dai piani alti di entrambi i lati della proprietà o nelle ville private sparse per i giardini che scendono verso la spiaggia. Ville indipendenti con due o tre camere da letto con cucina e piscina privata sono nascoste in un angolo remoto del resort. Passerelle tortuose collegano tutto, inclusi ristoranti, piscine e spa, il che rende facile anche se i golf cart possono aiutare a fare il viaggio.

I bagni a pianta aperta dispongono di bellissime toelette con doppio lavabo, articoli da toeletta di produzione locale in flaconi a pompa ecologici, asciugamani e accappatoi in abbondanza e doccia a forte pressione. Molte camere dispongono anche di vasche da bagno.

Tutte le ville sulla spiaggia lungo i giardini sono punti salienti per le loro piscine ad immersione, l’ampio secondo soggiorno, i bagni di grandi dimensioni e il patio davanti alla camera da letto. È come una piccola casa.

Scenario

Non importa dove sia la tua camera, la spiaggia non è lontana. Le alte montagne in lontananza e la graziosa baia creano uno scenario mozzafiato. È simile a quello che potresti trovare a Maui o in altre parti delle Hawaii. Palme ondeggianti punteggiano i giardini ben curati, curati da uno staff entusiasta. Da due dei ristoranti, la vista sulla spiaggia è garantita. Gli ospiti possono rilassarsi sulle amache o amache per godersi la pace intorno alla proprietà.

Alcuni potrebbero preferire le camere nell’edificio principale perché offrono viste panoramiche più alte, ma altri preferiscono la possibilità di camminare direttamente dalla loro camera da letto al prato e alla spiaggia. Le sedie a sdraio fiancheggiano la spiaggia sotto gli ombrelloni e circondano le piscine, molte delle quali si affacciano sull’acqua. Lo staff è desideroso di compiacere e può aiutare a riposizionarli per la scena migliore.

il cibo

Mangiare qui è un piacere e ci sono molti ristoranti per stuzzicare l’appetito. Il ristorante principale, Indochine, serve una ricca colazione a buffet con una vasta gamma di frutti tropicali, zuppe, insalate, succhi e menu vietnamiti, coreani, giapponesi e altri. Anche i piatti a base di uova e pho cucinati su ordinazione fanno parte della colazione, che qui dovrebbe essere classificata come una festa.

Il ristorante vietnamita serve una vasta gamma di cibi tradizionali e moderni provenienti da tutto il paese. È anche un’esperienza di apprendimento, poiché il menu è suddiviso tra le regioni settentrionali, centrali e meridionali del paese. Gli ospiti possono conoscere i cibi popolari in diverse regioni mentre mangiano.

Un menu a bordo piscina offre pasti leggeri e il ristorante Beach Club propone un menu internazionale che comprende di tutto, dalle insalate salutari alla pizza e alla pasta. In alcune sere, qui viene eseguita musica dal vivo. Vicino alla reception, il Saigon Bar serve cocktail pomeridiani e serali, tè pomeridiano e colazione preparata su ordinazione. Ci sono così tante opzioni qui che gli ospiti che soggiornano a lungo apprezzeranno la varietà. Al The Colonial è disponibile una cucina raffinata e coloro che desiderano ordinare il servizio in camera possono farlo a qualsiasi ora.

piscine

Molte piscine sono sparse per il resort, escluse le piscine private adiacenti a molte delle ville. Comprende una lunga piscina presso la reception, famosa per la vista sul giardino e sulla spiaggia. C’è un altro resort avvolto dagli alberi accanto alla spa. Questo offre molta ombra e zone balneari per far giocare i bambini. La piscina sulla spiaggia accanto al ristorante vietnamita è fantastica per la sua brezza leggera, il sole tutto il giorno e la vista.

Guarda anche



Per tutto il giorno, il personale fa circolare spiedini di frutta fresca, asciugamani e opzioni di cibo con il semplice tocco di un pulsante da qualsiasi posto. Visitano anche gli ospiti che si rilassano sulla spiaggia.

le attività

Il centro benessere qui è di prim’ordine e abbastanza grande da avere aree relax separate, compresi spazi per uomini e donne con piscine private, saune, bagni turchi e salotti all’aperto. Nel menu ci sono diverse opzioni per massaggi asiatici e trattamenti di bellezza. Questo fa parte di una spa a tema giardino Zen.

Un miniclub mantiene i giovani ospiti attivi e intrattenuti mentre gli adulti si godono la spa o si allenano nel grande centro fitness. Potrete giocare a tennis presso la struttura o a golf in un campo nelle vicinanze, nonché utilizzare la sala giochi in loco. C’è anche un cinema in loco che mostra film gratuiti agli ospiti.

Un’altra attività divertente è visitare l’orto biologico e la fattoria del resort. Qui, molti ingredienti vengono utilizzati nei menu del ristorante. La sostenibilità è uno degli obiettivi principali del marchio Annam e l’acqua riciclata viene utilizzata nella fattoria. Le uova delle galline della fattoria fanno parte del menu del personale. La struttura utilizza le chiavi delle camere in legno per sostituire quelle tradizionali in plastica. Ha anche un proprio impianto di imbottigliamento che filtra l’acqua e la mette in bottiglie di vetro per gli ospiti.

Una navetta gratuita porta gli ospiti all’aeroporto o in città secondo un programma prestabilito, offrendo a coloro che desiderano esplorare più lontano la possibilità di farlo con facilità. I gruppi di riunioni apprezzano l’ampio spazio per riunioni e le aree di accoglienza all’aperto sul prato. Presto nuovo centro congressi, area commerciale, piscina e bar entro la fine dell’anno.