5 قتلى على الأقل في حادث إطلاق نار في ولاية أوهايو الأميركية

العثور على أكثر من 5 أشخاص قتلى جراء إطلاق نار في ولاية أوهايو الأميركية بمنطقة وست جيفرسون. ورئيس شرطة ويست جفرسون يقول إن إطلاق النار وقع في شارع مسدود، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الضحايا قد تم استهدافهم.

تتكرر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة (أرشيف)

ذكرت وسائل إعلام محلية في ولاية أوهايو الأميركية، أن الشرطة عثرت على أكثر من خمسة أشخاص قتلى في إطلاق نار يوم الاثنين بمنطقة وست جفرسون.

وقالت محطتان تلفزيونيتان محليتان إن 3 أشخاص على الأقل عثر عليهم قتلى بالرصاص في أحد المباني، كما قتل المزيد من الضحايا في الخارج في نفس الموقع، فيما لم يتم التأكد على الفور من العدد الدقيق للضحايا.

وذكرت رويترز أن المحطتين التلفزيونيتين “WSYX” و”WCMH” نقلتا معلوماتهما عن كريس فلويد، قائد شرطة ويست جفرسون.

ونقل عن قائد شرطة ويست جفرسون أن إطلاق النار وقع في شارع مسدود، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الضحايا قد تم استهدافهم.

وقال كريستوفر فلويد رئيس شرطة ويست جفرسون “وجدنا العديد من الضحايا، في الوقت الحالي لا نعرف ما إذا كانت هذه عملية سطو فاشلة أم غير ذلك.

ويساعد المكتب الجنائي لولاية أوهايو ومكتب عمدة مقاطعة ماديسون الشرطة المحلية في التحقيق في الحادث”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المحققين يستبعدون إمكانية إطلاق النار من سيارة عابرة.

وأفيد بأن الشرطة تلقت بلاغاً بشأن إطلاق النار في الساعة 17:27 بالتوقيت المحلي، وأن أحد المارة اتصل بالشرطة بعد سماعه صوت طلقات نارية بالقرب من مبنى سكني.

وتتكرر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة حيث كانت الشرطة الأميركية قد أعلنت السبت الماضي أنّ شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 8 آخرون بجروح جراء إطلاق نار وقع وسط مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.