2021 Drive Car of the Year – Migliore auto di lusso di medie dimensioni

Due marchi affermati con una cache del bracciale stanno affrontando una forte concorrenza da parte di un concorrente emergente.

Parla della qualità di quel Genesis G70 Mercedes ‘Il mio preferito costante Classe C. La berlina non è entrata nella lista dei finalisti quest’anno, poiché la berlina coreana di lusso si scontra con essa tra le prime tre. Lascialo BMW Standard 3 serie E il Audi Elegante e moderno A5 Sportback Per competere per la lode in questa parte contro l’Apprendista della Genesi.

Deve essere difficile lanciare un marchio completamente nuovo in un settore che è stato a lungo dominato dalle case automobilistiche europee. Ma il Genesis G70 Era pronto a combattere, sfidando europei trincerati in una classe che era stata a lungo dominata dai Tre Grandi: BMW, Audi e Mercedes-Benz.

La BMW Serie 3 ha mostrato ancora una volta perché è lo standard con cui gli altri vengono giudicati.

In un momento in cui la massa degli acquirenti si allontana dalle berline di tutte le forme e dimensioni e gravita verso SUV e cabine doppie, il segmento delle berline di lusso di medie dimensioni continua a essere il portabandiera di marchi di lusso come i finalisti di BMW e Audi. , ed è ora un’origine.

Scegliere un vincitore non è stato un compito facile, poiché ogni vettura ha i suoi punti di forza e di debolezza. L’Audi A5 Sportback ha fornito un caso convincente, così come la Genesis entry-level, ma alla fine è stato difficile sorpassare BMW Serie 3 Come un pacchetto completo, con la sua miscela di coinvolgimento del guidatore, interni lussuosi e, sì, la cache del marchio. E in questa parte, la cache del marchio è importante.

